El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) se anticipa para la recuperación de las playas

Reparación de playas en Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El área de Playas del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha comenzado los trabajos para restablecer sus playas y que éstas se encuentren en perfectas condiciones ante la inminente llegada de la Semana Santa.

Así lo ha decidido el equipo de gobierno después de que Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya autorizado al consistorio a llevar a cabo esta actuación de emergencia y tras haberle informado que las actuaciones de regeneración y recuperación "comiencen a ejecutarse en la provincia de Málaga a partir del día 23 de marzo", lo cual "es lo mismo que decir que nuestras playas no van a estar preparadas para la Semana Santa", tal y como apuntan desde la concejalía.

Desde el Ayuntamiento han recordado en un comunicado que los temporales que han azotado la costa de Torremolinos ocasionaron pérdidas de más de 12.000 metros cúbicos de arena.

Ante esta situación, la delegación de Playas ha iniciado las actuaciones en la zona de Carihuela-Montemar-Saltillo, donde ya está interviniendo maquinaria para efectuar los movimientos oportunos y restablecer la normalidad este mismo fin de semana.

De igual manera, han precisado, se ha intervenido en la zona de Bajondillo-Playamar-Los Álamos. También están contempladas actuaciones en las áreas de hamacas y sombrillas para que los adjudicatorios puedan prestar sus servicios con normalidad y con total garantía de calidad.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno con el sector turístico y con todos los profesionales del mismo. "El turismo es un sector estratégico y, si ya es preocupante que Málaga siga sin alta velocidad, no lo es menos que no haya un compromiso por parte del Gobierno Central para que las consecuencias que las distintas borrascas han tenido en nuestras playas no se resuelvan en tiempo y forma para la Semana Santa", ha señalado.

En este sentido, la regidora ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que "actúe para dar una respuesta sólida y definitiva ante los daños que habitualmente se producen en las playas cada vez que acontece un temporal" y ha vuelto a subrayar "la necesidad de contar con un plan de estabilización de las playas que vaya más allá del aporte puntual de arena".

"Desde el minuto uno, el Ayuntamiento de Torremolinos ha dispuesto todos los medios necesarios para restablecer la normalidad lo antes posible. Pero es fundamental la implicación en la misma medida de todas las administraciones con competencias en la materia y ha quedado claro que el gobierno de la nación no prioriza la importancia de la recuperación de las playas", ha agregado.

Por otro lado, ha recordado que en Torremolinos el turismo "genera más de 10.300 empleos, lo que representa un 8% del empleo turístico del conjunto de la provincia. A ello se unen las más de 900 empresas turísticas en la ciudad, lo que supone un 6,6 por ciento de las empresas turísticas que hay en la provincia".

ACTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MADRID

Asimismo, Del Cid ha recordado que el próximo 13 de mayo se celebrará en Madrid un evento de promoción turística dirigido al mercado nacional, con el objetivo de reforzar la presencia y el posicionamiento del destino y dar continuidad a su estrategia turística con nuevas acciones orientadas a consolidar a Torremolinos como un destino competitivo durante todo el año.

Una iniciativa que cobra especial relevancia tras el retraso en la conexión del AVE entre Málaga y Madrid, una circunstancia "que supone un condicionante para el destino, por lo que resulta necesario intensificar las acciones de promoción para seguir atrayendo visitantes nacionales, que constituyen uno de los pilares del turismo en la Costa del Sol", ha concluido la regidora.