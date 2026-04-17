El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) constituye la mesa para elaborar el segundo Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Torremolinos constituye la mesa para elaborar el segundo Plan de Igualdad. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha constituido la mesa para iniciar los trabajos para la elaboración del II Plan de Igualdad del personal municipal con el que la institución quiere seguir avanzando en esta materia.

Así lo han indicado desde el Consistorio en una nota, en la que han precisado que la mesa ha estado presidida por la alcaldesa, Margarita del Cid, así como el concejal de Igualdad, Francisco García; el de Personal, Cristóbal Molina, técnicos de Administración General de ambas delegaciones, y representantes de CSIF, CCOO, UGT y SIPAN.

Según la alcaldesa, "no hablamos de un simple trámite, sino de una herramienta para seguir avanzando en una administración más justa, más cercana y más comprometida con la igualdad real entre mujeres y hombres". "Desde la Alcaldía quiero trasladar el compromiso del equipo de gobierno con este proceso y con el trabajo conjunto que hoy comienza", ha asegurado.

"Este plan debe ayudarnos a conocer mejor nuestra realidad, detectar qué podemos mejorar y acordar medidas concretas, útiles y aplicables en ámbitos tan importantes como la igualdad de oportunidades, la conciliación, la formación y la prevención de cualquier forma de discriminación o acoso", ha dicho Del Cid, quien ha asegurado que debe hacerse "desde el diálogo, la participación y el acuerdo, porque solo así podremos construir un plan serio, eficaz y verdaderamente útil para este Ayuntamiento".

La reunión ha servido para poner en marcha formalmente el proceso, explicar su metodología de trabajo y abordar las fases previstas para la elaboración del nuevo plan, que partirá de un diagnóstico previo de situación y continuará con la definición de objetivos, medidas concretas, calendario de implantación, indicadores de seguimiento y sistema de evaluación.

El expediente municipal prevé, además, que este proceso se desarrolle a través de la Mesa General de Negociación y de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad como órgano de trabajo específico.

Para facilitar este trabajo, el Ayuntamiento ha previsto contar con apoyo técnico especializado durante las distintas fases del proceso, incluyendo asistencia a la comisión negociadora, análisis documental y de datos de Recursos Humanos, diseño de encuesta interna, redacción del diagnóstico, elaboración técnica del documento final y apoyo en su registro.

La duración estimada de estos trabajos se sitúa en torno a cuatro o cinco meses, si bien el calendario definitivo dependerá del desarrollo de la negociación y de la tramitación interna correspondiente.

El nuevo plan se impulsará desde la Delegación municipal de Igualdad, en colaboración con la de Personal/Recursos Humanos, y con una vocación "claramente transversal". Para ello, el Ayuntamiento podrá contar también con el apoyo asesor de otras áreas y servicios municipales especialmente relevantes en materias de personal, organización, presupuesto, gestión económica y contratación, así como de aquellas delegaciones cuya participación resulte útil en el diagnóstico y en la posterior definición de medidas.

En este sentido, desde el Consistorio han considerado "especialmente importante" la colaboración de áreas como Hacienda, Intervención y Tesorería, "por su papel en la planificación económica y presupuestaria; y de Contratación, por la relevancia de las cláusulas y herramientas vinculadas a la igualdad en la contratación pública".

El II Plan de Igualdad nace con el objetivo de convertirse en una herramienta "útil, realista y aplicable a la organización municipal", abordando cuestiones como la igualdad de oportunidades, la promoción profesional, la formación, las retribuciones, la conciliación, la corresponsabilidad, la prevención del acoso y la mejora del entorno laboral. El informe jurídico del expediente subraya precisamente que el plan debe tener un contenido "operativo y verificable", con medidas concretas, responsables de ejecución, cronograma e indicadores de seguimiento y evaluación.

El I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Torremolinos fue aprobado por unanimidad por la junta de gobierno local el 27 de julio de 2020 y se articuló en siete ejes de actuación, con medidas, responsables, calendario, indicadores y previsión de una comisión de seguimiento, lo que permitió dotar al Ayuntamiento de una base de trabajo y de una estructura organizada en materia de igualdad en el ámbito interno.

La elaboración de este segundo plan permitirá actualizar ese marco de actuación, revisar su desarrollo e incorporar nuevas necesidades y líneas de mejora, desde una perspectiva de trabajo compartido, adaptación a la realidad actual del Ayuntamiento y refuerzo del compromiso municipal con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.