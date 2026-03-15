El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) inicia con fondos propios la adecuación de las playas de cara a la Semana Santa

El Ayuntamiento de Torrox inicia con fondos propios la adecuación de las playas de cara a la Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE TORROX

Los trabajos se centran en el perfilado y la limpieza de la arena en las zonas del litoral más afectadas, como Ferrara y El Peñoncillo

TORROX (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha iniciado con fondos propios, tras el tren de borrascas, la adecuación de las playas del municipio de cara a la próxima Semana Santa. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Óscar Medina, quien ha cifrado en unos 11.000 euros la inversión inicial prevista para estos primeros trabajos, que se centran en el perfilado y la limpieza de la arena en las zonas del litoral más afectadas, como Ferrara y El Peñoncillo.

A través de un comunicado de prensa, Medina ha destacado la importancia de que las playas del municipio presenten "el mejor estado posible ante la llegada de visitantes en fechas tan señaladas para el turismo como la Semana Santa".

Según ha afirmado el regidor, "nuestro litoral es uno de los principales atractivos de Torrox y debemos hacer todo lo posible para que esté en condiciones idóneas, mirando también por nuestros empresarios y hosteleros".

El alcalde espera que las obras de emergencia anunciadas por el Gobierno de España para el mismo fin también comiencen "lo antes posible", recordando que las playas del término municipal de Torrox han registrado daños a causa de los temporales valorados en casi 120.000 euros. En concreto, en las pasarelas de madera, papeleras, duchas y lavapiés, señalización o escaleras de acceso, entre otros, ha apuntado.

Además, a través de la empresa de limpieza, se siguen retirando cañas y otros residuos procedentes de los ríos ante la crecida de los cauces por las lluvias.

El alcalde de Torrox también ha vuelto a subrayar la necesidad de que el Gobierno central avance en el proyecto para combatir la erosión en la playa de Ferrara.

En este sentido, Óscar Medina ha incidido en que se anunció una inversión de 6,5 millones de euros hace 13 años "de la que no hemos vuelto a saber nada". "Todo ello cuando era ya un proyecto comprometido por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y que ahora sigue paralizado", ha concluido.