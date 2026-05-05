Bendodo cree un "disparate" que el Gobierno exija tributar a propietarios de viviendas okupadas y que no cobran alquiler

Archivo - El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha criticado la decisión del Gobierno de Sánchez de que los propietarios con su vivienda okupada tengan que tributar en el IRPF ingresos de alquiler que no han cobrado. "Esto es un disparate", ha apuntado.

Según ha explicado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Benalmádena (Málaga), los caseros "tienen que pagar la luz, el agua y los desperfectos producidos por los okupas y, para colmo, el Gobierno hace responsables a los propietarios de las familias vulnerables".

Así, ha considerado que esta medida demuestra "el ensañamiento del Gobierno con los que sufren la ocupación ilegal de su vivienda" y ha recordado que el Senado aprobó la Ley Antiokupación, promovida por el PP, "pero que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la tiene paralizada porque no quiere que se vote porque saldría adelante".

Así, ha arremetido contra Sánchez "por engañar a los españoles al prometer 200.000 viviendas, que nadie sabe dónde están" y se ha preguntado "quién se va a creer las 100.000 viviendas que promete" la candidata socialista en Andalucía María Jesús Montero "si ella y Pedro Sánchez han engañado al conjunto de los españoles con 200.000 viviendas fantasma".

Cuestionado sobre el posible desembarco del crucero afectado por el brote de hantavirus en Canarias, ha pedido a la ministra de Sanidad que se coordine con el gobierno autonómico para activar los protocolos. "Exigimos a Mónica García transparencia y que esté a la altura en este tema vital, porque con la huelga de médicos no lo ha estado", ha concluido.