Bendodo: "El socialismo andaluz que llenaba el velódromo de Dos Hermanas, hoy se ha ido a la caseta de la feria"

MÁLAGA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP-A y candidato al Parlamento andaluz por Málaga, Elías Bendodo, ha presentado este sábado el programa electoral de los 'populares' para la provincia de Málaga, mientras en Dos Hermanas (Sevilla) Pedro Sánchez protagonizaba un mitin junto al candidato a las elecciones Juan Espadas. De la participación en el acto de los socialistas, ha dicho que "están menguando, y es normal".

"Ese socialismo andaluz que llenaba el velódromo de Dos Hermanas, hoy se ha ido a la caseta de la feria. Están menguando, y es normal", ha apuntado Bendodo, quien ha criticado que Espadas quiera seguir en Andalucía la senda de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. "Todos nos equivocamos", ha ironizado entonces, para asegurar que "si sigue esa línea los andaluces lo van a tener muy claro" en la elecciones del 19 de junio.

De hecho, ha criticado que "no se puede vivir de rodillas permanentemente y ceder al independentismo catalán o a los herederos de ETA", para recordar que al 19J se presentan "una barbaridad de partidos políticos" pero, a su juicio, "al final hay dos opciones: la opción que representa el PP que aspira a una mayoría amplia, suficiente, que dé tranquilidad al conjunto de los andaluces, o la otra alternativa, el PSOE con siete partidos más de izquierdas, plataformas que no se entienden entre ellos y no se hablan entre ellos".

Aludiendo también al mitin del PSOE-A, Bendodo ha lamentado que se haya empleado la palabra "maltratadora" para referirse al PP y espera que "rectifiquen y se disculpen". "No doy crédito, no se puede frivolizar con un asunto evidentemente tan grave como es la violencia de género", ha dicho el 'popular', quien ha sujetado estas palabras a que el PSOE-A "ya actúa a la defensiva".

"Cuando se secan las ideas llegan los insultos, y eso le está pasando al PSOE", ha lamentado Bendodo, al tiempo que ha indicado que "para ganar el partido tiene que meter más goles, no dar más patadas, y el PSOE es esta campaña se está dedicando a dar patadas y así no va construir una alternativa al gobierno de Moreno".

De este modo, ha defendido que la opción del PP es la de "un gobierno real" que construya "una Andalucía y una Málaga que lidere el conjunto de nuestro país", y no "un batiburrillo de partidos de izquierdas que no se entienden entre ellos, y eso espero que lo tengan claro los andaluces de cara al 19 de junio".

Una cita que para el también número 3 del PP a nivel nacional debe ser "la antesala" a que el PP gobierne en España. "Igual que Andalucía encontró en Juanma Moreno al presidente que llevaba tiempo buscando, España va a encontrar en Feijóo al presidente que necesita", ha enfatizado, al tiempo que ha recriminado que Sánchez "es el primer presidente de este país que no es libre para tomar sus decisiones".

Así, ha lamentado que "la deuda de España incremente cada día 200 millones de euros por la nefasta gestión del PSOE", al que ha afeado que "le da igual pisotear todo" con mantenerse en Moncloa. "Le da igual pisotear al CNI, a la Abogacía del Estado, pisotear y manosear a la Fiscalía, le da igual que los independentistas conozcan los secretos de Estado, que le pongan de rodillas, e hipotecar el futuro económico de las próximas generaciones".