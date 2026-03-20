Bernal dice que "no nos interesa las disputas" sobre AVE directo: "Solo queremos gestión y resultados"

Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que mantiene sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga a las puertas de Semana Santa. - Álex Zea - Europa Press

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha incidido este viernes en relación con la conexión del AVE directo que el Gobierno "tiene la obligación de dar resultados" y ha incidido en que "no nos interesan las disputas, los insultos, la controversia ni la confrontación, queremos gestión y resultados".

Así lo señalado Bernal que junto con la alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, y el concejal de Turismo, Francisco Jerez, ha participado en el acto de constitución de la Mesa del Turismo de la localidad malagueña, donde en declaraciones a los periodistas ha reclamado "soluciones urgentes para garantizar la conectividad en la Costa del Sol".

Bernal ha mostrado su "preocupación profunda" ante la situación de la conectividad ferroviaria en la Costa del Sol, especialmente en un momento clave como la antesala de la Semana Santa.

Según ha explicado, la interrupción del servicio de alta velocidad y la falta de información clara han generado "incertidumbre en el sector". En este sentido, el consejero ha lamentado que "una región que vive del turismo no puede funcionar a base de improvisaciones", insistiendo en que el destino necesita "planificación, anticipación y respeto hacia empresarios y trabajadores".

A su juicio, "nadie puede construir un destino turístico líder en Europa si las infraestructuras básicas se tratan como un problema secundario".

Por ello, ha insistido en que la conectividad es "un elemento esencial" para el funcionamiento de toda la cadena turística, desde el alojamiento hasta la oferta complementaria. Aunque ha reconocido que pueden producirse incidencias, ha considerado "inaceptable la falta de previsión y transparencia en la gestión de esta situación".

En este punto, ha recalcado que el sector "no pide privilegios", sino "rigor, inversión y compromiso" y ha reclamado que Andalucía "reciba el mismo trato que otros territorios".

Al respecto, ha insistido en que "si esto hubiera ocurrido en cualquier otra parte de España, estaría arreglada la vía en tres semanas".

"Tres semanas son las que ha estado el Gobierno de España sin atender esa obligación, sin atender esa responsabilidad. Esas son sus obligaciones, son sus responsabilidades, porque son los que tienen la competencia en materia de infraestructuras", ha agregado, al tiempo que ha dicho que "no queremos controversias, no queremos insultos, no queremos entrar en ningún tipo de disputa estéril".

"Los andaluces no nos traen aquí y no nos llaman a los gobiernos para que estemos discutiendo entre nosotros, nos traen para que les demos soluciones. Gobernar es gestionar, es resolver los problemas de los andaluces y no crear más problemas", ha abundado.

"NO NECESITAMOS MÁS DISCURSOS, SINO SOLUCIONES"

También el consejero ha trasladado un mensaje claro en nombre del sector: "No necesitamos más discursos, sino soluciones" y ha subrayado que la Costa del Sol "cuenta con empresarios, trabajadores y un destino de primer nivel", pero ha advertido de que "lo único que pedimos es que la conexión con el resto del país esté a la altura de ese esfuerzo colectivo".

Por otro lado, también Bernal ha mostrado "reconocimiento y mi solidaridad ante las circunstancias que están aconteciendo en estos últimos días, en las que hemos visto a todo un ministro de España atentar contra uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es la libre prensa, y esto es algo que no se puede permitir". "No se puede matar al mensajero, las cuestiones hay que abordarlas desde la responsabilidad", ha sostenido.

"El ministro, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda tienen la obligación de dar resultados, de gestionar, lo demás no nos interesa, no nos interesan las disputas, no nos interesan los insultos, no nos interesa la controversia ni la confrontación, queremos gestión", ha subrayado.

Ha incidido, al respecto, en que gobernar "es gestionar y no dar excusas, ni buscar improvisaciones, ni gestionar la conectividad, que es un elemento fundamental para nuestros destinos, de una forma improvisada y absolutamente sin planificación".

Así, el consejero de Turismo ha reiterado que las palabras del ministro han sido "muy desafortunadas y lamentables en contra de cualquier miembro de la prensa que solo hace su trabajo, que es contar lo que pasa".

Sobre las cifras puestas en cuestión por el ministro en relación con las pérdidas, Bernal ha señalado que "para nosotros solamente hay una cifra que merece ser recordada y esa cifra es 46" --las personas que fallecieron en el accidente de Adamuz--. También ha recordado la investigación en relación con el accidente ferroviario.

"No queremos entrar en ninguna otra discusión y en ninguna otra deriva. Creo que todo esto es una intención perversa por parte del Gobierno de España por derivar y por despistar la atención del hecho fundamental", ha agregado.

Ha señalado que "estamos sufriendo importantes pérdidas económicas, el ministro lo podrá creer o no, no es una cuestión de la administración, lo dicen los propios empresarios y profesionales", aludiendo también a "las personas que no han podido sumarse todavía a trabajar como solían hacer en temporada, porque no hay negocio y porque el negocio no se constituye fácilmente debido a la interrupción del servicio de ferrocarril".

Por último, ha vuelto a insistir, tras ser cuestionado por los mensajes en redes sociales del ministro, que "no nos interesan los insultos, ni las descalificaciones, ni las controversias, ni tampoco todo este espacio de confrontación en el que parece que el Gobierno de España quiere sumirnos".

"Nosotros solo queremos gestión y solo queremos resultados. La Junta de Andalucía está gestionando", ha destacado y ha recordado los "1.780 millones de euros, estamos dedicando 500 millones de euros a reponer las carreteras. No hay ninguna localidad en Andalucía que esté desconectada por carretera y estamos actuando ya sobre todas las conexiones que sufrieron algún tipo de daño".

Para Bernal, "el Gobierno de España solo promete, anuncia y lo cierto es que en el incidente en el tramo de Álora de la vía ferroviaria no se empezaron las obras hasta prácticamente un mes después".

"Hubo un mes en el que solamente había un camión y una excavadora. No es cierto lo que se está diciendo y por lo tanto no vamos a entrar en esas discusiones", ha añadido Bernal, al tiempo que ha insistido en que "lo que queremos es que haya gestión, que se trabaje y que se termine con resultados", ha concluido.