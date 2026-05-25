Bomberos extinguen un incendio originado en la planta superior de un edificio destinado a trasteros en Málaga

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han extinguido este lunes un incendio originado en la planta superior destinada a trasteros de un edificio en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07,10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga, al tiempo que han precisado que el incendio se originó en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, sin que se hayan registrado daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. El fuego ha afectado a cinco trasteros, según las citadas fuentes.

Precisamente, este lunes, también sobre esa hora los bomberos seguían trabajando en sofocar un incendio en la planta baja de un hotel en el centro de Málaga, que ha obligado al desalojo del establecimiento al completo sin que se hayan producido daños personales, según informó el 112.

El fuego, de gran "virulencia", se ha iniciado sobre las 01,26 horas en un establecimiento hostelero, que ha quedado "completamente destruido" y se extendió al hotel ubicado en la calle Cerrojo, según otras fuentes consultadas.

En el lugar han trabajado en la extinción efectivos de Bomberos de Málaga, junto con agentes de Policía Local y Nacional. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no han tenido que atender a nadie hasta el momento. Los servicios de emergencia han procedido al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados.