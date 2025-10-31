Borja Vivas asume el distrito de Churriana y Mercedes Martín pasa a ocuparse de Bailén-Miraflores

Archivo - El concejal de Deporte, Borja Vivas, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal malagueño Borja Vivas asume a partir de este viernes la presidencia de la Junta de Distrito 8, Churriana, tarea que se suma a su condición de responsable del distrito 11, Teatinos-Universidad, y a la Delegación de Deporte.

Por su parte, la edil Mercedes Martín, hasta ahora en Churriana, pasa a ocuparse de la Junta de Distrito 4, Bailén-Miraflores, junto al Área de Juventud, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, María Paz Flores se dedicará en exclusiva a Área de Educación y Fomento del Empleo tras resultar Málaga elegida coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras hasta 2027.

Para ello, la interlocución con las universidades dependerá a partir de ahora el Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones, cuya concejala es Alicia Izquierdo.

Desde el Consistorio han recordado que Málaga fue designada el 3 de octubre ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2025-2027 tras su elección en la asamblea general de la Red, celebrada en la localidad barcelonesa de Viladecans.

Málaga está al frente de una red compuesta por más de 200 municipios de toda España con el programa denominado 'Educar para prevenir. Prevenir para educar'.

La designación como ciudad coordinadora supone la organización del Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras y la Asamblea General de 2027, así como la dinamización de actividades de formación, intercambio y colaboración entre municipios, tareas que requieren dedicación a tiempo completo por parte de la concejala y son el origen de la modificación de la estructura del equipo de gobierno municipal, han precisado.