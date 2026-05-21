Cae en Melilla un clan que lavaba los fondos procedentes de una red de narcos liderada desde Málaga

Operación Kabus de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba presuntamente a blanquear los fondos procedentes del narcotráfico de una red cuyo líder había sido detenido en Málaga, en una fase anterior de la investigación.

Los ahora arrestados en Melilla, en concreto dos mujeres y un hombre, son parientes del cabecilla de la referida organización, quienes, a través de diferentes operativas de transformación y ocultación de capitales, habían conformado un destacado patrimonio con apariencia de legalidad, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

En el operativo anti-blanqueo, se han practicado cuatro registros en la ciudad autónoma, y se ha procedido al embargo preventivo de cinco fincas, una en Sierra de Yeguas (Málaga) y otras cuatro en Melilla, valoradas en conjunto en 960.000 euros; el bloqueo de cuentas bancarias por valor de 18.170 euros; y la intervención de un coche tasado en 30.000 euros.

Así, la denominada operación 'Sampa' es una investigación de tipo patrimonial, que, además, es continuación de otra llamada 'Kabus-Igriega', la cual ya permitió destapar una red dedicada a importar cargamentos de hachís, vía marítima, procedente de Marruecos y con destino a la Península Ibérica, así como actividades de blanqueo de capitales concatenadas al negocio ilícito.

El operativo inicial se saldó con la intervención de 1.500 kilogramos de hachís en la costa de Almería, en 2024, y más de una decena de arrestos, incluidos varios investigados por blanqueo.

La última fase de esta trama se desarrolló a finales de abril del presente año, cuando agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial de Málaga, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de Udyco Melilla, practicaron en la ciudad autónoma cuatro diligencias de entrada y registro en domicilios de tres investigados por blanqueo.

Los arrestados guardan lazos familiares con el principal investigado en la red de narcotraficantes, quien venía residiendo en la capital malagueña desde donde dirigía la misma.

INFORME PATRIMONIAL

La identificación de los miembros de este clan familiar y sus actividades sospechosas de transformación y ocultación de capitales llevó a los investigadores a la realización de un análisis complejo, dando lugar a un informe patrimonial que afloró una diversidad de acciones que, a juicio de los agentes, serían constitutivas de blanqueo de capitales.

La Policía detectó una operativa reiterada, recurrente y prolongada en el tiempo de inyección de importantes cantidades de dinero en efectivo al sistema bancario.

El citado informe reafirmaba, además, la conclusión de que los 'blanqueadores' protagonizaban una diversidad de operaciones que les permitía adquirir un relevante patrimonio con apariencia de legalidad, gracias al lavado de fondos procedentes del tráfico de drogas, y a través de diversas operativas de transformación y ocultación que lo desvinculaban de su ilícito origen.

En el operativo anti-blanqueo, se han practicado cuatro registros en la ciudad melillense, y se ha procedido al embargo preventivo de cinco fincas, una en Sierra de Yeguas (Málaga) y otras cuatro en Melilla, valoradas en conjunto en 960.000 euros; el bloqueo de cuentas bancarias por valor de 18.170 euros; y la intervención de un coche tasado en 30.000 euros, 400 euros en efectivo y documentación de interés para la investigación.