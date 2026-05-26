La Caja Blanca acoge la exposición ‘Trust the process’ con obras del alumnado del IES 'Universidad Laboral' de Málaga

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MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de La Caja Blanca, espacio de arte y creación joven del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, acoge la exposición 'Trust the process' con obras del alumnado de Bachillerato de Artes del IES 'Universidad Laboral de Málaga'.

La exposición, enmarcada en el programa municipal de ayudas a la producción para jóvenes, se abre al público este martes a las 19,00 horas, y se podrá visitar de manera gratuita hasta el 24 de junio, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La muestra 'Trust the process' supone la tercera exposición colectiva de este grupo de jóvenes artistas que exhiben sus trabajos de varias disciplinas como el dibujo, la pintura, la fotografía, la escultura y la videoinstalación para abordar cuestiones como la identidad, la presión social, la salud mental o la incertidumbre del futuro. Esta muestra se ha realizado con la colaboración de la artista Daniela Mazzo.

La exposición se articula en tres espacios que organizan el recorrido. En la primera sala, "lo oscuro toma protagonismo y los demonios personales se hacen visibles a través de las variadas representaciones de miedos, inseguridades y conflictos internos".

La segunda sala se sitúa en un territorio intermedio, el del proceso de curación y superación. Finalmente, la tercera sala abre paso a la "luz, a la posibilidad de cambio, de superación y de evolución personal".

La exposición se puede visitar de forma gratuita en La Caja Blanca, en la Avenida Editor Ángel Caffarena 8, de lunes a sábado en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas.