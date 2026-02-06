Carolina España, sobre trabajos técnicos en Grazalema: "Hay que volver en máximas condiciones de seguridad"

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, dialogan con vecinos de Grazalema desalojados de su municipio y realojados en la ciudad malagueña - AYUNTAMIENTO DE RONDA

La portavoz de la Junta destaca el "comportamiento ejemplar, cívico, sereno y tranquilo" de los vecinos trasladados a la ciudad de Ronda

RONDA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha referido este viernes a los trabajos técnicos para evaluar la situación del terreno en el municipio gaditano de Grazalema debido a los efectos de las continuas e intensas lluvias de la borrasca 'Leonardo', y sobre la vuelta de los vecinos a esta localidad ha dicho que "hay que volver cuanto antes, pero también en las máximas condiciones de seguridad".

En este sentido se ha pronunciado la portavoz del Gobierno andaluz cuando ha sido cuestionada por los periodistas durante una atención a los medios en Ronda (Málaga), ciudad que acoge a personas desplazas preventivamente.

"En cuanto a los plazos --para que los vecinos vuelvan a Grazalema--, ya lo ha dicho el presidente --Juanma Moreno--, se barajan seis o siete días, pero todavía no se sabe. El equipo tiene que hacer su trabajo técnico y lo que hay es que volver cuanto antes, pero también en las máximas condiciones de seguridad. Por lo tanto, estamos a disposición de lo que el equipo técnico determine", ha dicho.

España ha comparecido junto a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en el polideportivo habilitado para acoger a vecinos de Grazalema, y ha puesto en valor que "la alcaldesa y todo el pueblo y todos los vecinos los han recibido con los brazos abiertos".

La consejera ha anunciado la llegada de 105 nuevos vecinos procedentes de Grazalema a Ronda, y ha insistido en agradecer a la regidora y a los rondeños "su respuesta humanitaria solidaria". En cuanto a los vecinos de la localidad gaditana desalojada, ha puesto el acento en "su comportamiento ejemplar, su comportamiento cívico, sereno, tranquilo. No es fácil salir de tu vivienda, personas mayores, niños, dejarlo todo y venirse a un polideportivo".

España ha insistido en que la Junta de Andalucía ha estado con los vecinos, con los andaluces, con estos vecinos de Grazalema, "y va a seguir estando al pie del cañón". Y ha resaltado la coordinación entre todas las administraciones: "los ayuntamientos las diputaciones la Junta de Andalucía, el Gobierno de España. La prevención que se está haciendo es importantísima. Ahora mismo lo fundamental es salvar vidas".

En este punto la portavoz del Gobierno andaluz a felicitado por su labor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la UME, al Infoca, a Emergencias, a los bomberos, a Protección Civil y a Cruz Roja, "en definitiva a todos que se están volcando. Andalucía está dando una lección de gestión, de solidaridad y tenemos que seguir, tenemos que seguir unidos, eso es lo más importante".