CCOO Málaga defiende la pronta resolución de las obras de AVE, pero sin que comprometan la seguridad para los viajeros

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro de contención de cinco metros a la altura del municipio malagueño de Álora. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha dado cuenta de su apuesta por la necesidad de una pronta solución que permita restablecer la conectividad ferroviaria directa por alta velocidad en la provincia de Málaga, clave para la actividad económica y turística. A través de un comunicado, señalan que la prioridad absoluta en estos momentos debe ser la seguridad en las infraestructuras y de las personas.

"Las obras deben realizarse con todas las garantías, sin prisas que puedan comprometer dicha seguridad. El sindicato no participa del alarmismo de Junta y Patronales, la Semana Santa no está perdida", señalan.

CCOO sí dice compartir con el sector empresarial y con el Gobierno andaluz la preocupación por los efectos que esta situación puede generar, especialmente en el ámbito turístico y comercial. "Es evidente que la alteración del servicio, con la llegada de trenes únicamente hasta Antequera y el traslado posterior por carretera hasta Málaga, introduce dificultades y resta competitividad al destino", apuntan.

No obstante, CCOO considera necesario "rebajar el tono alarmista de algunas valoraciones". Y al respecto, señala que la prioridad absoluta en estos momentos debe ser la seguridad de las infraestructuras y de las personas: "Las obras deben realizarse con todas las garantías, sin prisas que puedan comprometer dicha seguridad".

Asimismo, entienden que el impacto sobre la demanda turística debe analizarse con rigor. Y exponen que la Costa del Sol cuenta con una elevada diversificación en los medios de acceso: la mayoría del turismo internacional llega por vía aérea, mientras que el turismo nacional utiliza en gran medida el vehículo propio, además del avión y otras alternativas. "Incluso en las circunstancias actuales, el AVE sigue permitiendo la conexión hasta Antequera, desde donde existen soluciones de transporte hasta Málaga", exponen.

Por esta razón, el sindicato asegura que la Semana Santa de Málaga "no está perdida", toda vez que este periodo sigue siendo una oportunidad clave como antesala de la temporada alta, "no solo en términos de ocupación, sino también como escaparate de nuestro destino".

"La verdadera fortaleza del turismo malagueño reside en la calidad de sus servicios, en una adecuada relación calidad-precio y, especialmente, en el empleo digno y profesional que garantiza una atención excelente", señala CCOO.

En este sentido, hacen un llamamiento a los empresarios del sector para apostar por políticas responsables: contención de precios, mejora de las condiciones laborales y refuerzo de la calidad del servicio. "La mejor promoción turística es la satisfacción de quienes nos visitan", insisten.