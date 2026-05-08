CCOO y UGT exigen medidas "urgentes" contra siniestralidad laboral y "máxima dureza" en sanciones

Concentración En Málaga De CCOO Y UGT Con Motivo De La Muerte De Un Trabajador En Jornada Laboral. - UGT

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este viernes para mostrar su solidaridad y condolencias con la familia y allegados del trabajador fallecido tras quedar atrapado en un camión de basura en Mollina (Málaga). Así, han exigido "medidas urgentes" contra la siniestralidad y "la máxima dureza en las sanciones".

Tanto UGT como CCOO han lamentado profundamente el fallecimiento este pasado jueves del trabajador, "un nuevo accidente laboral mortal que vuelve a golpear a la provincia".

Así, CCOO ha exigido que "la investigación pertinente determine si han existido responsabilidades empresariales". El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha señalado que "la ley de prevención que ya tiene más de 30 años ha quedado obsoleta" y ha urgido a la creación de un nuevo marco legal. En este sentido, ha subrayado que "se necesita una normativa que esté adaptada a las dinámicas del trabajo actuales".

También ha alertado "sobre la incidencia del estrés y los tiempos de trabajo que impiden una implantación real de la seguridad laboral". Girona ha instado a que "el empresariado y los estamentos públicos tomen conciencia de que la crudeza de estas responsabilidades no puede acabar con la muerte de nadie".

Por otro lado, CCOO ha analizado "el incremento de la siniestralidad en las últimas tres semanas tras un inicio de año marcado por la climatología". Ha detallado que "los primeros dos meses y medio de este año han sido los más lluviosos de los últimos diez años en la provincia".

"Este factor meteorológico ha paralizado sectores como la agricultura, la industria o la construcción, donde no se ha trabajado en exteriores, alterando las estadísticas habituales". El sindicato ha advertido de que "la prevención debe analizarse a largo plazo y no puede depender de la frialdad de los números en espacios de tiempo cortos".

Asimismo, CCOO ha ratificado su "compromiso con la vigilancia de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo malagueños". Por último, ha exigido a las administraciones y a la patronal "que asuman que una persona no es un número y un trabajador mucho menos para evitar que se repitan estas tragedias".

Por su parte, la secretaría de Salud Laboral de UGT Málaga, Sara Salor, ha señalado que "hace apenas diez días celebrábamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy volvemos a lamentar otra víctima más".

"Desde UGT seguimos reclamando la actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma necesaria pero que debe adaptarse a los nuevos tiempos y cambios laborales", ha dicho.

Ha recordado que "Málaga con 4.880 accidentes laborales, es la segunda provincia de Andalucía detrás de Sevilla con 6.193 accidentes laborales según datos oficiales y cinco muertes a día de hoy".

Ha incidido en que "estas muertes no son inevitables ni fruto de la casualidad, sino consecuencia de la insuficiente prevención de riesgos laborales; falta de cultura preventiva en empresas; precariedad laboral y subcontratación; ritmos de trabajo elevados y presión productiva; e insuficiencia de recursos en inspección laboral".

Salor ha incidido en que "la prevención salva vida: exigimos responsabilidades". "En que cada accidente mortal es un fracaso del sistema preventivo. La seguridad y salud de las personas trabajadoras debe situarse en el centro de la actividad económica", ha dicho, al tiempo que ha reclamado "a las administraciones y al tejido empresarial un compromiso real y urgente para frenar esta lacra social".