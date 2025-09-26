CECE Andalucía inaugura el curso reclamando "mejoras" para la enseñanza concertada y ayudas para las familias andaluzas

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación de Centros de Enseñanza Privada de Andalucía (CECE-Andalucía) se ha reunido en Málaga con la participación de representantes de las ocho provincias andaluzas, en nombre de los más de 450 centros educativos que integran la organización.

En el encuentro, como detalla la Federación en una nota, se ha analizado la situación educativa al inicio del curso, tanto en el ámbito andaluz como en el nacional, poniendo el acento en los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía y en las relaciones con la administración educativa.

Respecto a los acuerdos firmados recientemente entre la Junta de Andalucía, la patronal y los sindicatos de la educación concertada, CECE-Andalucía ha reconocido que "representan un avance en la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la financiación de los centros y la calidad de la oferta educativa".

La creación de un módulo autonómico para cubrir gastos de mantenimiento, la participación en programas y proyectos o el refuerzo y equiparación de las plantillas docentes han sido valorados como "pasos positivos que responden a demandas históricas del sector".

"RECONOCER EL PAPEL DE LA CONCERTADA"

Sin embargo, la organización ha advertido de que estos compromisos, "aunque bienvenidos, resultan aún insuficientes para alcanzar una verdadera equiparación con la enseñanza pública y para garantizar una mejora estructural y sostenida del sistema educativo andaluz".

En este sentido, ha subrayado que "la educación concertada, como parte integrante del Sistema Educativo Público Andaluz, requiere una apuesta más decidida y ambiciosa que reconozca plenamente su papel en la atención a la diversidad, la innovación pedagógica y la equidad territorial".

La Junta Directiva ha lamentado "el olvido sistemático de la enseñanza privada no concertada, que también forma parte del sistema educativo andaluz. En estos centros cursa sus estudios una parte significativa del alumnado, cuyas familias, al igual que el resto de la ciudadanía, pagan impuestos y contribuyen al bienestar común de Andalucía. La falta de reconocimiento institucional y de apoyo por parte de la Administración supone, según la organización, una discriminación injusta que debe corregirse si se aspira a un sistema educativo verdaderamente inclusivo, plural y equitativo".

"CHEQUE LIBRO, MÁS FINANCIACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL"

Asimismo, y por unanimidad, se ha aprobado "instar a la Administración a que las familias que están fuera del sistema de cheque-libro y deben abonar el coste de los libros de texto puedan, al menos, desgravarse dicho gasto en el IRPF".

CECE-Andalucía ha recordado que esta medida "supondría un alivio económico justo y necesario para muchas familias que, sin recibir ayudas directas, siguen contribuyendo al sostenimiento del sistema educativo".

Otro de los puntos tratados fue la financiación de los centros exclusivos de primer ciclo de Educación Infantil. Respecto a ello, la Junta Directiva ha reclamado "avanzar en la mejora de su financiación, especialmente teniendo en cuenta el incremento de costes acumulado en los últimos cinco años". Estos centros -ha subrayado- "desempeñan una labor esencial en la etapa más temprana del desarrollo educativo y requieren un respaldo económico acorde a su importancia y a las exigencias actuales".

De cara al curso 2025/26, CECE-Andalucía ha reiterado "su voluntad de trabajar desde el diálogo y la colaboración para que los acuerdos alcanzados sean solo el punto de partida de nuevas medidas que profundicen en la mejora de la calidad educativa, la estabilidad laboral del profesorado y el reconocimiento del valor social de todos los centros educativos, sin exclusiones".