El Centro Cultural La Malagueta (Málaga) ofrece la próxima semana literatura, historia y pensamiento. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta, de la Diputación de Málaga, va a ofrecer la próxima semana propuestas centradas en la literatura, el pensamiento y la historia local, "consolidando el espacio como punto de encuentro cultural en la ciudad".

Según ha detallado la Diputación de Málaga en una nota, la programación comenzará el martes, 7 de abril, a las 19,00 horas, con una nueva sesión del Club de Lectura, coordinado por Vicente Luis Mora. El encuentro girará en torno a 'Bartleby el escribiente y otros cuentos', de Herman Melville (Alianza Editorial).

La sesión abordará cómo, más allá de sus grandes novelas, Melville despliega en sus relatos cortos las mismas inquietudes, extrañezas y profundidad literaria, con piezas como 'Bartleby el escribiente', uno de los textos más analizados de la literatura universal.

Posteriormente, el miércoles, 8 de abril, a las 19,00 horas, tendrá lugar una nueva cita del ciclo 'Una por una: íntimas y extrañas', coordinado por María Navarro. Bajo el título 'Siendo compositora aquí', el encuentro contará con la participación de la compositora Diana Pérez Custodio, quien reflexionará sobre la creación musical contemporánea y las dificultades estructurales que atraviesa la profesión, especialmente en el caso de las mujeres.

La sesión combinará pensamiento, experiencia personal y ejemplos de su obra, abriendo un espacio de diálogo en torno a la creación femenina actual.

Paralelamente, el jueves, 9 de abril, a las 19,00 horas, será el turno del ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan. Bajo el título 'Cien años del Hotel Miramar: lujo y descanso a la orilla del mar', la sesión recorrerá la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, desde su inauguración en 1926 por el rey Alfonso XIII hasta su evolución como símbolo del tejido social y cultural malagueño.

Todas las actividades tendrán lugar en la Sala 001, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

'UN VIAJE INTERIOR'

Además, hasta el 17 de mayo, el centro acoge la exposición 'Un viaje interior', del fotógrafo y periodista Txema Rodríguez, que propone un recorrido por la Semana Santa en nueve municipios del interior de la provincia: Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez-Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartajima.

A través de una mirada íntima y emocional, la muestra se adentra en los gestos, silencios y rituales que conforman esta tradición, ofreciendo una visión que trasciende lo puramente visual para conectar con la identidad cultural del territorio.

La exposición puede visitarse, a partir del martes, 7 de abril, en horario de martes a viernes de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas, y sábados y domingos de 11,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00 horas. El centro permanece cerrado los lunes.