El ciclo 'Voces contemporáneas' acogerá en Málaga la charla de Andrés Neuman sobre la vida de María Moliner

Una propuesta cultural de la Fundación Rafael Pérez Estrada que se celebra este miércoles en el Mucac La Coracha

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer encuentro tras el verano de 'Voces Contemporáneas', el ciclo de la Fundación Rafael Pérez Estrada en Málaga, contará con Andrés Neuman, quien hablará sobre la vida de María Moliner. La cita es el próximo miércoles, 24 de septiembre, en el Mucac de La Coracha a partir de las 18.30 horas con acceso libre.

Neuman, que debutó en la literatura como poeta y narrador breve, presentará en Málaga su último libro publicado 'Hasta que empieza a brillar', un texto sobre la vida de una mujer irrepetible a quien el propio Gabriel García Márquez dedicó un artículo. Se trata de María Moliner, "la niña que amaba las palabras, que las veía brillar, y de adulta las reunía en torres de fichas para crear su diccionario".

Tal como ha explicado el autor, el título de la novela está inspirado en una cita de Emily Dickinson: "A veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar".

De esta y otras cuestiones hablará Andrés Neuman con la doctora en Filología Hispánica con mención de Doctorado Europeo en lengua portuguesa por la Universidad de Málaga y también profesora de español, Lola Martín Acosta. Además, Martín Acosta ha publicado el 'Diccionario de dudas del estudiante de español como lengua extranjera'.

'Hasta que empieza a brillar' es una novela sobre la importancia de las palabras. Una celebración de la vida cotidiana de la lengua, con su capacidad transformadora. La historia de una obsesión y de una resistencia secreta.

En un texto promocional sobre la obra se señala que es mucho más que una mera biografía de María Moliner. Tampoco se limita a los hechos conocidos de su trayectoria, profundamente estudiados por el autor durante siete años. Es, sobre todo, un tributo literario a su figura que la convierte en personaje novelesco, en un viaje de ida y vuelta entre la documentación y la invención.

A veces en clave de comedia, otras de drama íntimo o tragedia colectiva, su prosa combina el pulso narrativo, el don para captar los sentimientos, la indagación histórica y la reflexión sobre el lenguaje.

'Hasta que empieza a brillar' cuenta la vida entera de María Moliner, por lo general poco conocida, su intimidad cotidiana y sus múltiples rebeldías. Con emoción, inteligencia y sentido del humor, la narración de sus peripecias va entreverándose con el momento crucial en que es rechazada por la Real Academia, condensado en un intenso diálogo con su amigo y editor Dámaso Alonso, el gran filólogo y poeta de la generación del 27, por entonces director de una influyente institución a la que ni siquiera él mismo logró convencer.

Andrés Neuman (1977) nació y pasó su infancia en Buenos Aires (Argentina). Hijo de músicos argentinos exiliados, terminó de criarse en Granada, donde estudió Filología, trabajó como profesor universitario y vive con su familia.

A los 22 años resultó finalista del Premio Herralde con su aclamada primera novela, 'Bariloche'. Le siguieron 'La vida en las ventanas', 'Una vez Argentina', 'El viajero del siglo' (Premio Alfaguara y Premio de la Crítica), 'Hablar solos', 'Fractura' y 'Hasta que empieza a brillar' (Premio Archiletras de la Lengua).

Ha publicado libros de cuentos como 'Alumbramiento' y 'Hacerse el muerto'; poemarios como 'Mística abajo', 'Vivir de oído' e 'Isla con madre'; el diario de viajes por Latinoamérica 'Cómo viajar sin ver'; el elogio de los cuerpos no canónicos 'Anatomía sensible'; el díptico sobre su hijo que forman 'Umbilical' y 'Pequeño hablante'; y el diccionario satírico 'Barbarismos'.

Obtuvo los premios Federico García Lorca, Antonio Carvajal e Hiperión de Poesía, el Firecracker Award for Fiction, otorgado por la comunidad de revistas, editoriales independientes y librerías de EE. UU., y la Mención Especial del jurado del Independent Foreign Fiction Prize. Formó parte de la lista Bogotá-39 y fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores narradores en lengua española de su generación. Sus libros están traducidos a 25 lenguas.