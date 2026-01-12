Cae en Málaga un grupo que asaltaba viviendas de alto nivel adquisitivo disfrazado con máscaras y pelucas

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en la denominada operación 'Despropósito', ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer robos en viviendas de alto nivel adquisitivo y ha detenido a cinco personas en la provincia de Málaga e investigado a otras once.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos cometidos en el interior de viviendas. Este grupo criminal seguía a las víctimas que eran escogidas entre personas de alto nivel adquisitivo para así determinar su domicilio y, posteriormente asaltarlo, robando de su interior los objetos de valor.

Durante los asaltos utilizaban todo tipo de máscaras de látex y pelucas para ocultar su identidad y evitar así la acción policial, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, durante la investigación se tuvo conocimiento de que esta organización disponía de varias viviendas en las localidades malagueñas de Marbella y Mijas, procediéndose al registro de las mismas y a la detención de cinco miembros de la organización por un delito de robo en vivienda.

Tras la solicitud a la Autoridad Judicial del registro de las mismas, en su interior fueron halladas e intervenidas tres armas de fuego, varias cajas de munición, dos vehículos de alta gama que se encontraban sustraídos, siete placas de matrículas dobladas, varios relojes de alta gama de prestigiosas marcas, así como 39.465 euros en efectivo y otros efectos. El valor de los efectos recuperados ascendía a más de 80.000 euros y han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Además, continuando con las gestiones, fueron investigadas otras once personas, todos ellos miembros de esta organización por los mismos delitos. La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.