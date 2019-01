La ciudadanía puede ya votar entre cuatro propuestas para elegir la temática de La Noche en Blanco de Málaga

Publicado 22/01/2019 14:50:39 CET

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos pueden votar desde este martes, en Facebook o de manera presencial en las once juntas municipales de distrito y en el Archivo Municipal, las cuatro propuestas para elegir la temática de La Noche en Blanco de Málaga, que se celebrará el sábado 18 de mayo. La vuelta al mundo, la publicidad, los opuestos (antítesis) y las estaciones del año son las opciones.

Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo de las últimas ediciones, por ello se invita a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar.

Estas cuatro propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas, han recordado desde el Consistorio en un comunicado.

Las votaciones podrán realizarse hasta el 31 de enero, de dos formas: a través de Facebook pulsando 'Me Gusta' a la idea que se quiera elegir o de forma presencial, acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal. En cada una de las once Juntas de Distrito habrá una urna con una papeleta donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un 'Me Gusta' en Facebook, un voto.

Las temáticas que se proponen desde el Área de Cultura son las siguientes: La vuelta al mundo en una Noche. En esta edición tendrán cabida diferentes iniciativas artísticas y culturales del mundo, creando un crisol de propuestas que permitirán viajar a distintos países a través de sus acciones.

Otra propuesta es las estaciones del año, están siempre presente en todas las modalidades artísticas y manifestaciones culturales. Sin duda, un motivo de inspiración para la música, la literatura, la pintura, etcétera.

Los opuestos (Antítesis) es la otra propuesta: El día/la noche;

luces/sombras; blanco/negro; silencio/sonido. Los polos opuestos están presentes en la vida y se atraen y dicha atracción quedará plasmada en una Noche en Blanco llena de contrastes. La publicidad, es otra de las temáticas planteadas, animando a tener una Noche en Blanco de anuncio.

Para votar en Facebook se realizará una publicación con cuatro imágenes y cada una de ellas contiene uno de los temas planteados. Hay que dar ¡Me gusta' a la que se quiera votar en concreto; no vale con darle al post completo. Sólo contarán los 'Me Gusta', no cuentan ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook se unirán a los obtenidos en las urnas y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco 2019. Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las Juntas Municipales de Distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.

En 2018 y con el lema de 'Musas y creadoras' La Noche en Blanco superó las 230.000 visitas a las más de 200 actividades ofrecidas en un centenar de espacios de la ciudad. Contó con el patrocinio de la Fundación Unicaja e Ingenia y en ella participaron y se implicaron instituciones públicas y privadas, asociaciones, colectivos y establecimientos comerciales.