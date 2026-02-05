La comarca de la Serranía de Ronda (Málaga) mantiene varias carreteras cortadas por afectaciones de la borrasca Leonardo

Vista de la carretera MA-8401 de Benaoján a Cortes de la Frontera, en la Serranía de Ronda, cortada por desprendimientos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varías vías en distintos municipios de la comarca de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, así como en la comarca de Antequera permanecen cortadas al tráfico por afectaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

En este sentido ha informado la Diputación Provincial de Málaga, que ha actualizado la situación de las carreteras de la red provincial, y en este sentido, ha precisado que en la comarca de Ronda, están cortadas la MA-7402 (Acinipo) por rotura de plataforma; la MA-8401 de Benaoján a Cortes de la Frontera, por desprendimientos; la MA-8307, en Jimera de Líbar, por desprendimientos; la MA-8302, en Genalguacil, por desprendimientos y desbordamiento de un arroyo; y la MA-8306, en Benalauría por desprendimientos (está cortada en el p.k. 1, pero el municipio no está incomunicado porque se puede entrar y salir por una calle por encima del corte).

Además, la carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique, se va cortando en diversas ocasiones por caída de pinos y se va restableciendo el tráfico conforme se van retirando. Y en el p.k 10 hay un desprendimiento y los coches están pasando por un carril.

Por último, Diputación informa de que en la zona de la comarca de Antequera está cortada la carretera MA-6406, en Almargen, por el desbordamiento de un arroyo.