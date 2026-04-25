Condenada por aportar documentación falsa para intentar colegiarse como enfermera en Málaga

Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga número 4 ha condenado a una mujer por un delito de falsedad documental por aportar una documentación falsa sobre su titulación universitaria para intentar colegiarse. Así, se le impone seis meses de prisión, pero se suspende esta pena durante dos años.

Según se declaró probado en la sentencia, en enero de 2022, la acusada, con el fin de tramitar la colegiación correspondiente en el Colegio de Enfermería de Málaga, y ejercer dicha profesión, aportó en sus dependencias "una documentación falsa relativa a haber obtenido la titulación necesaria" en una universidad de otro país.

La resolución, consultada por Europa Press y que se dicta tras expresar su conformidad tanto la acusada como su defensa, señala que de esta forma solicitó "la homologación de dicho título para su uso en nuestro país, careciendo realmente del mismo".

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se han felicitado por haber conseguido, a través de su asesoría jurídica, esta sentencia, con la que, han dicho, reafirman su "compromiso con la legalidad y la defensa de la profesión", al tiempo que han indicado que es un caso que "pone de relieve la importancia de los controles en el acceso a las profesiones sanitarias".

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga han subrayado, a través de una nota, que "se ha evitado un riesgo grave para la seguridad de los pacientes", al haberse detectado esta situación "a tiempo".

Así, el presidente del colegio, José Miguel Carrasco, ha señalado que la actuación de la institución colegial "ha sido determinante para evitar que una persona sin la titulación exigida pudiera acceder al ejercicio profesional, con el consiguiente riesgo que esto habría supuesto para la seguridad de los pacientes".

En este sentido, ha añadido que, "estamos ante un ejemplo claro de por qué los controles en el acceso a la profesión no pueden relajarse en ningún caso". "La enfermería es una profesión sanitaria que exige formación, responsabilidad y garantías", ha incidido Carrasco.

Además, ha advertido de que este tipo de situaciones, "aunque no son habituales, evidencian la necesidad de extremar las medidas de verificación en los procesos de contratación". "Es imprescindible exigir la titulación oficial y la colegiación obligatoria en todos los casos. No estamos hablando de un trámite administrativo, sino de una garantía directa para la seguridad de la ciudadanía", ha dicho.

Asimismo, el presidente ha hecho un llamamiento a las administraciones y centros sanitarios para que "refuercen los mecanismos de control". "No se puede permitir que ninguna persona acceda al ámbito sanitario sin cumplir con los requisitos legales. Está en juego la confianza en el sistema y, sobre todo, la salud de los pacientes", ha expresado.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga han insistido en que "continuarán actuando con firmeza ante cualquier intento de intrusismo o irregularidad, defendiendo el ejercicio profesional y garantizando que la atención sanitaria se preste con todas las garantías".

Asimismo, han recordado que la colegiación y la verificación de la titulación "no solo protegen a la profesión, sino que constituyen un elemento clave para asegurar una atención segura, cualificada y de calidad".