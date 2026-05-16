Condenado en Málaga a dos años por secuestrar durante cuatro horas a dos hombres al culparlos de un negocio fallido

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MÁLAGA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por secuestrar a otros dos a los que responsabilizó del fracaso de un negocio y a los que puso en libertad el mismo día, cuatro horas después, tras intermediar una tercera persona. Así, al acusado se le impone dos años de prisión, al aplicarle circunstancias que atenúan la pena.

Según se declara probado en la sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, en compañía de otras personas no identificadas, se reunió en un domicilio en el núcleo poblacional de Caleta de Vélez, de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con los dos hombres.

Al parecer, señala la resolución dictada por la Sección Primera de Málaga, estos dos hombres actuaban como intermediarios de un negocio de compraventa de origen no concretado, que finalmente "no llegó a buen término".

Así, el procesado, "con intención de privar de la libertad ambulatoria, retuvo en contra de su voluntad a los dos hombres, a los culpaba del fracaso" de dicho negocio, de forma que les exigió la cantidad de 60.000 euros --30.000 euros a cada uno-- para que fueran liberados.

Además, les expresó, "con actitud intimidatoria", que en caso de no pagar la cantidad exigida, "les cortaría los dedos o incluso, llegaría a matarlos". No obstante, ambos fueron puestos en libertad por el acusado el mismo día, tras las negociaciones de un amigo de estos con el procesado, "sin que conste que hubiera obtenido el dinero exigido".

La Sala considera acreditado que el procesado presenta adicción a drogas "que limitan, con el fin de conseguirla, su capacidad para acomodarse a los parámetros sociales de rigor". Además, añade que en enero de este año, consignó judicialmente la cantidad de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil para ambos perjudicados.

Por estos hechos, se le condena por un delito de secuestro, aplicando las circunstancias que atenúan la pena de toxicomanía y de reparación del daño, y se le impone la pena de dos años de prisión. Además, se le condena a pagar una indemnización de 1.500 euros a cada perjudicado, una cantidad que ya ha sido consignada judicialmente.

Asimismo, el Tribunal acuerda suspender por plazo de tres años la ejecución de la pena de prisión, lo que condiciona a que el hombre no cometa un nuevo delito durante ese periodo. La sentencia se ha dictado con la conformidad expresada por el acusado.

En este sentido, antes de la celebración del juicio, el fiscal remitió un escrito, firmado también por la defensa, en el que modificaba su acusación inicial, introduciendo las atenuantes de toxicomanía y la de reparación del daño, con el fin de evitar la celebración de la vista oral.