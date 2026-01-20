Condenado en Málaga a tres años de cárcel por tener relaciones sexuales con una menor

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un joven por mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años, "que accedía a ello", sabiendo el acusado la edad de la niña, a la que daba chucherías para que no dijera nada a sus padres, al igual que hacía con un amigo de esta que utilizaba para quedar sin despertar sospechas.

Los hechos comenzaron en junio de 2018. Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, de 27 años en ese momento, conoció a la menor por ser amiga de su sobrino, con la misma edad que ella. Contactaron a través de una red social.

Según la resolución, el procesado, "pese a ser conocedor de que tenía 14 años, por habérselo dicho esta, con ánimo libidinoso e intención de satisfacer sus deseos sexuales, quedaba con la menor", para lo que utilizaba para evitar sospechas a un amigo de ella, también con 14 años.

Así, el acusado "mantuvo al menos cuatro relaciones sexuales" con la menor y, "a sabiendas de la edad, la llevó al menos en tres ocasiones a su domicilio" en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, para una vez allí, también mantener ese tipo de relaciones físicas con la niña, "que accedía a ello", declara probado la Sala.

En otra ocasión, mantuvo estas relaciones en un descampado detrás de un centro comercial. Según el Tribunal, ese día, el amigo recibió una llamada del padre de la niña, por lo que fue en busca de ella y vio lo que estaba ocurriendo con el acusado, confesando ambos que habían mantenido relaciones.

Así, el acusado, para evitar que tanto el amigo como ella contaran estos hechos a sus padres, "llegó incluso a ofrecerles chucherías para sobornarlos y premiar que estos no contaran nada", señala la sentencia, en la que se precisa que la joven ha renunciado a ser indemnizada.

Por esto, el acusado ha sido condenado por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, con la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, y se le impone tres años de prisión y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a menos de 500 metros de la joven durante cinco años.

La sentencia se dicta de conformidad tras haber admitido el procesado los hechos y haber aceptado él y su defensa las penas solicitadas por el fiscal. Asimismo, todas las partes expresaron su decisión de no recurrir la resolución, que se declara firme por tanto.