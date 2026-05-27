Confirman el archivo de la denuncia por malos tratos contra el concejal de Málaga Jacobo Florido

Archivo - El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el concejal del Ayuntamiento de la capital malagueña Jacobo Florido por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su expareja.

En concreto, ha desestimado el recurso de la expareja contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga que rechazó el recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones; de forma que confirma dichas resoluciones y declarando de oficio las costas del recurso.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incide en que "en el auto que se acordó el sobreseimiento provisional han sido analizadas de forma detallada y pormenorizada todas las diligencias de instrucción que se han practicado".

"Se ha expuesto su resultado y se han efectuado valoraciones acerca de su contenido, sin que estas podamos considerarlas ilógicas, arbitrarias o irracionales", se añade en la resolución del Tribunal de apelación.

De igual modo, se precisa que "estamos ante una instrucción que ha durado varios años y en la que se han practicado numerosas diligencias de investigación", aludiendo a ellas. Además, añaden que "no existe por consiguiente la posibilidad de llevar a cabo mas diligencias de instrucción por haberse agotado el plazo".

Además, se indica que "del resultado de lo actuado no podemos considerar que haya quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que eran objeto de denuncia por parte de la recurrente".

Por otro lado, sobre el contenido del informe de la UVIG, integrado por el perito forense, el psicólogo y trabajador social, la resolución precisa que son "coincidentes en sus respectivos ámbitos acerca de la ausencia de indicadores de malos tratos, con la especial relevancia que dichos dictámenes tienen en delitos en ámbito de la violencia de genero y familiar, al estar integrados por exámenes de ambos miembros de la pareja, desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías".

En relación con la valoración de las manifestaciones de los menores a modo de prueba, se indica que "no se infiere en modo alguno que las conclusiones que al respecto se han hecho por la instructora sean arbitrarias, incoherentes, o ausentes de motivación en la resolución impugnada".

Se añade que la fotografía a la que se refiere la recurrente y en base a la que se emitió informe forense, "no puede ser considerada como suficiente y bastante a los fines de integrar una base indiciaria sólida, no ya solo porque no esta datada, sino porque no aparece acompañada de otros elementos que hubieran podido corroborar la causa de esas señales o lesiones que se apreciaban". Al respecto, se indica que el informe forense se limita a "informar acerca de lo que aparecía en la imagen".

Por tanto, se indica, "no se puede valorar dicha documental aisladamente, en tanto que constan otras diligencias tales como el informe de la UVIG que no corroboran la conclusión que pretende la parte recurrente".

En cuanto a la investigación policial acerca de los correos, se precisa que "lo cierto es que el resultado es el que se deriva de los autos, habiéndose agotado la investigación en cuanto a la autoría sin alcanzar resultados esclarecedores, entre otras cuestiones, dado el tiempo transcurrido". "Tampoco se aventuran variaciones esenciales derivadas de posibles pruebas nuevas que pudieran aportarse a un futuro acto de enjuiciamiento", apostilla.

Así, según el auto, adelantado por Diario 'SUR', "el resultado que han arrojado las diligencias de instrucción se revela ya, de forma racional, desde este momento como insuficiente, precario y equivoco para derrotar a la presunción de inocencia".

FLORIDO PIDE EXPLICACIONES AL SUBDELEGADO POR POSIBLE FILTRACIÓN

El concejal, en su cuenta en redes sociales, recogida por Europa Press, ha valorado esta resolución. "La justicia me ha dado la razón", ha dicho, apuntando: "Ha quedado demostrada mi inocencia y la falsedad de las acusaciones que hizo contra mí, con evidente mala fe, mi exmujer, a la que por indicación de la Fiscalía se van a incoar diligencias previas por denuncia falsa".

En el texto, Florido deja claro que no va a entrar en consideraciones personales: "Pese a todo lo ocurrido, le deseo lo mejor. Porque su bienestar será el bienestar de nuestra hija y eso es lo más importante para mí. En ese sentido, paso página sin rencor y con el mejor de los ánimos".

"Termina una pesadilla que ha durado más de dos años", relata Florido, ya que los hechos se remontan a un cruce de denuncias en 2024, al tiempo que incide en que "como por fin ha quedado atrás, es el momento de detenerme en quienes han utilizado aquella falsa acusación para intentar destruirme políticamente y para hacer daño al PP en general y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga en particular".

Florido, que ha dicho que no va "a andarme con rodeos", ha pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ya que, ha apuntado, "creo que su entorno informó de que se me había impuesto una orden de alejamiento". "En realidad, desinformó, porque la orden de alejamiento se impuso también a mi expareja respecto de mí, detalle que la fuente omitió deliberadamente", ha abundado.

Así, añade que "una vez aclarada la reciprocidad de la orden de alejamiento, varios periodistas tuvieron acceso a un pantallazo de Viogen (el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género) donde figuraban mis datos y había rastro de la falsa acusación contra mí".

"Viogen es una red del Ministerio del Interior a la que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los juzgados, las prisiones y los servicios sociales para evaluar el riesgo de los presuntos agresores y proteger a las víctimas. No creo que sea necesario subrayar la gravedad de que se revelara algo secreto, vulnerándose la custodia de información tan delicada, con la finalidad clara de atacarme", ha apuntado.

Por lo tanto, ha continuado, "ahora procede depurar responsabilidades sobre lo ocurrido porque se utilizó información protegida de acceso restringido para intentar cancelarme".

Florido ha pedido explicaciones a Salas: "Si no él, alguien de su entorno utilizó los medios públicos estatales a su alcance, accediendo a una información protegida, para atentar contra mi reputación con un evidente propósito político".

"Estoy convencido de que el aviso a los periodistas (cuyo trabajo merece mi total respeto) y la difusión del pantallazo de Viogen procedieron del entorno del subdelegado", ha advertido, por lo que ha añadido que "como poco, él es responsable último de que información restringida se filtrase".

Florido ha anunciado que va a poner este asunto en manos de su abogado "para que estudie el ejercicio de acciones legales. Y lo voy a hacer porque no quiero que esto que me ha pasado vuelva a sucederle a nadie más, represente a quien represente y milite donde milite".

"No todo vale en política. Cuando alguien tiene el honor de representar al Gobierno de España en su provincia ha de entender que se debe a todos, no a su partido; que defiende el interés general, no los intereses de su partido; y que su obligación es cumplir escrupulosamente la legalidad en todo momento, sin dejarse llevar por espasmos sectarios", ha concluido.