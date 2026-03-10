Confirman la pena de 12 años a un hombre por violar a una amiga de 15 años con la que se coló en un instituto

Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). Imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga en la que condenó a un hombre a 12 años de prisión por violar a una amiga de 15 años, con la que se coló en un instituto. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa del acusado.

Los hechos sucedieron en mayo de 2021. El acusado, según se consideró probado por la Audiencia y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, recogió a la víctima, que era su amiga, menor de edad entonces, en su casa y, tras comprar comida, entraron en un instituto, saltando la valla, y se dispusieron a merendar.

"Sentados en un banco, comenzaron a besarse", dice la sentencia, que añade que luego el acusado quiso mantener relaciones sexuales, a lo que esta se negó, cambiándose de banco para que la dejara; aunque él insistió. Como no quería mantener relaciones, el procesado "la agarró con fuerza de los brazos" y la agredió sexualmente.

La menor no se atrevió a decirle a sus padres lo que le había pasado, pero sí se lo contó a un amigo que "le insistía por el cambio de estado de ánimo de ella". Finalmente, señala la resolución ahora confirmada, fue a denunciar en febrero de 2022, tras decírselo todo a sus progenitores.

Por estos hechos, se condenó al hombre por un delito de agresión sexual a la pena de 12 años de prisión y la prohibición de acercamiento a la víctima o comunicar con ella por un periodo de 20 años; además de una medida de libertad vigilada, tras cumplir la pena de cárcel, de alejamiento durante seis años más de la joven.

El condenado indemnizará a la víctima en la cantidad de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados, ya que ha necesitado de tratamiento psicológico para los trastornos generados por estos hechos.

El TSJA rechaza los argumentos del recurso de la defensa y señala que la Audiencia de Málaga "analiza detalladamente" el testimonio de la denunciante, "lo evalúa de modo razonado y razonable y concluye afirmando la credibilidad". Así, concluye que la prueba de cargo es "correctamente valorada" y "perfectamente válida".