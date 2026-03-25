Un congreso jurídico promueve la empleabilidad de estudiantes como agentes de la igualdad en la Universidad de Málaga

Archivo - Estudiantes en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Profesionales y académicos especializados en Derecho del Trabajo se han reunido este miércoles en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga (UMA) en un congreso internacional que busca, durante dos jornadas, promover la empleabilidad de los estudiantes como agentes de igualdad.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, así, el 'II Congreso internacional en clave de desafíos y fortalezas de las/los agentes de igualdad' tiene como objetivo principal facilitar la transición de la teoría académica a la práctica profesional, brindando oportunidades concretas para el desarrollo de competencias, con los propósitos de "enaltecer el papel de los agentes de igualdad en las empresas y forjar un entorno laboral más equitativo e inclusivo".

En contexto, el encuentro se ha inaugurado en la mañana de este miércoles en el salón de grados del FEST, con un acto institucional presidido por el decano del centro, el profesor Francisco Lozano. Seguidamente, el catedrático de la Universidad de Granada (UGR) José Luis Monereo ha impartido la conferencia de apertura 'Igualdad de Género y Seguridad Social'.

En modalidad presencial y virtual, en esta cita científica, que se desarrollará hasta el jueves, se celebrarán cinco paneles de debate como 'Arquitectura jurídica de la igualdad en Europa'; 'Igualdad y garantías de protección social ante la transformación digital'; 'De la conciliación a la corresponsabilidad'; 'Instrumentos jurídicos para la implementación y seguimiento de los planes de igualdad' y 'Las y los agentes de igualdad: retos profesionales y ámbitos de actuación', los dos últimos en la jornada del jueves.

Igualmente, tendrá lugar la mesa redonda 'La agenda sindical ante los planes de igualdad', que contará con el secretario general de UGT, Antonio González, y la secretaria de Mujer y Empleo de Málaga de Comisiones Obreras, María José Prados.

Finalmente, la conferencia de clausura la impartirá el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Juan Molins y versará sobre la doctrina jurisprudencial sobre el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Además, el acto de clausura contará con el vicerrector para la Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva de la UMA, Francisco Vila.