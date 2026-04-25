Consejo de Igualdad de Sierra de las Nieves atiende a 72 mujeres en primer trimestre con 182 atenciones especializadas

Consejo de Igualdad de Sierra de las Nieves - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información a la Mujer (CMIM) de la Sierra de las Nieves ha atendido a un total de 72 mujeres durante el primer trimestre, con 182 atenciones distribuidas entre los departamentos de psicología, asesoramiento jurídico e igualdad.

Los datos se han presentado en la sesión del Consejo Comarcal de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, celebrada en la sede comarcal del municipio malagueño de Tolox.

Del total de usuarias atendidas, 61 corresponden a seguimientos activos y once son nuevos expedientes abiertos en este periodo. El perfil mayoritario se sitúa en los tramos de edad de 55 a 64 años (29,2%) y de 35 a 44 años (27,8%), y entre las usuarias se identifican hasta 11 nacionalidades distintas, con un 79,2% procedentes de España, un 12,5% de América Latina, un 6,9% de Europa y un 1,4% de África.

Las mujeres atendidas proceden de los ocho municipios integrantes de la Mancomunidad: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.

En el apartado de actuaciones de dinamización y sensibilización, el consejo ha repasado el balance del Acto Comarcal del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 7 de marzo en Yunquera, con una participación total de 427 personas --el 92,64% mujeres-- procedentes de toda la comarca.

La jornada recibió una valoración general satisfactoria por parte de las participantes, destacando especialmente las actividades culturales, si bien se han identificado aspectos logísticos a mejorar en futuras ediciones.

En el ámbito de la coordinación institucional, el CMIM ha participado durante el primer trimestre en reuniones del Consejo Comarcal de Igualdad, comisiones de trabajo social con el Servicio de Atención a Víctimas de Abuso (SAVA) y jornadas de la Comisión Psicológica Especializada en Igualdad y Violencias de Género.

Asimismo, el equipo técnico ha asistido a formaciones especializadas y ha participado en el VI Congreso Andaluz de Coeducación y en el II Congreso Internacional de Agentes de Igualdad, celebrado en la Universidad de Málaga.

En materia de programas, el CMIM coordina actualmente el proyecto 'Sierra de las Nieves Sin Drogas 2025', financiado por la Delegación Territorial de Salud, y ha iniciado la ejecución de 'Tejiendo Cuidados: Igualdad, Diversidad y Vida Sostenible en la Sierra de las Nieves', impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con un periodo de ejecución previsto hasta octubre de 2026.

Por último, han valorado que la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves "reafirma con estos resultados su compromiso con una igualdad real y efectiva en el ámbito rural, impulsando recursos especializados que garantizan a las mujeres de la comarca el acceso a atención psicológica, jurídica y de igualdad de forma gratuita, accesible y adaptada a la realidad del territorio".