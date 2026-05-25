Continúan los trabajos para extinguir el incendio en un establecimiento hostelero, que se propagó a un hotel en Málaga

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Dos dotaciones de bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio registrado en la madrugada de este lunes en un establecimiento hostelero del Málaga capital y que se propagó a un hotel, ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje redes sociales, consultado por Europa Press, el fuego, que ha quedado controlado, ha afectado a la totalidad del local comercial y a prácticamente la mitad del hotel.

Los efectivos de Bomberos seguirán en la zona hasta la extinción total del incendio y continuarán con trabajos de ventilación, según han señalado las citadas fuentes.

El fuego se ha iniciado sobre las 01.26 horas, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos han alertado de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se han propagado al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados. No hay que lamentar daños personales.

Además, los bomberos también han extinguido este lunes un incendio originado en la planta superior destinada a trasteros de un edificio en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07,10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga, al tiempo que han precisado que el incendio se originó en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, sin que se hayan registrado daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. El fuego ha afectado a cinco trasteros, según las citadas fuentes.