Correos abre al público su red logística en Málaga durante la Semana de la Administración Abierta 2026

Correos abrió al público su red logística en Málaga durante la Semana de la Administración Abierta 2026 - CORREOS

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha participado en la Semana de la Administración Abierta 2026 con la apertura de uno de sus principales centros logísticos en la provincia de Málaga, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se gestionan los envíos postales en su tránsito por la red de la compañía.

El 21 de mayo, las personas inscritas pudieron visitar el Centro de Tratamiento Automatizado de Málaga, situado en la calle César Vallejo, 31, una instalación esencial para la clasificación y distribución de los envíos en la provincia y en el conjunto de la red andaluza.

Durante la visita, los participantes conocieron los procesos de tratamiento y clasificación de los envíos, así como la organización de las rutas logísticas que permiten su posterior reparto a los destinatarios finales, tanto en entornos urbanos como rurales, ha indicado Correos en un comunicado.

Esta iniciativa ha permitido mostrar el papel de Correos como empresa pública encargada de la prestación del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), acercando su actividad diaria a la ciudadanía.

La Semana de la Administración Abierta, impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto y enmarcada en la iniciativa internacional Open Gov Week, se ha celebrado en toda España del 18 al 24 de mayo.

Su objetivo es acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad pública.