La Costa del Sol participa en una de las principales ferias turísticas de Irlanda, Holiday World Show

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el Holiday World Show Dublín, una de las ferias de turismo más importantes de Irlanda y un evento clave para la promoción internacional de destinos. El encuentro ha reunido a expositores, profesionales del sector y visitantes procedentes de distintos países, incluyendo empresas turísticas, organismos oficiales y representantes de destinos internacionales.

La Costa del Sol estuvo presente en esta edición dentro del espacio reservado por Turismo Andaluz, que cuenta con tres mostradores integrados en el área de Turespaña - OET Dublín. Esta participación permitió al destino reforzar su posicionamiento en el mercado irlandés y mantener un contacto directo tanto con profesionales del sector como con el público final.

"El mercado irlandés es estratégico para la Costa del Sol y este tipo de ferias nos permite reforzar la visibilidad del destino en un entorno internacional de primer nivel", ha señalado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, que ha destacado la importancia de acudir de forma coordinada junto a Turismo Andaluz y Turespaña.

Según ha indicado la también diputada provincial, la presencia en Dublín de Turismo Costa del Sol facilita la promoción del destino y el establecimiento de relaciones con agentes clave del sector turístico.

El Holiday World Show de Dublín se caracteriza por combinar una primera jornada de carácter exclusivamente profesional con acciones dirigidas al público final. Este formato permite desarrollar encuentros B2B con profesionales y operadores turísticos, al tiempo que se realizan acciones de promoción directa con potenciales viajeros interesados en conocer la oferta del destino.

"Participar en ferias consolidadas como el Holiday World Show nos permite mantener un contacto directo con el mercado, conocer sus tendencias y trasladar una imagen actualizada y competitiva de la Costa del Sol", ha añadido González. La consejera delegada ha subrayado que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de promoción internacional del destino, orientada a consolidar mercados tradicionales y a seguir atrayendo a un visitante de calidad.

La presencia en Dublín se ha enmarcado dentro de la agenda de promoción exterior de Turismo Costa del Sol, que apuesta por una participación activa en ferias y encuentros profesionales como herramienta para reforzar el posicionamiento del destino en mercados emisores clave. En este sentido, la colaboración con organismos regionales y nacionales permite optimizar recursos y potenciar el alcance de las acciones promocionales.

Con su participación en el Holiday World Show de Dublín, Turismo Costa del Sol continúa trabajando para mantener la notoriedad del destino en el mercado irlandés, reforzando su imagen como una opción turística diversa y competitiva dentro del panorama internacional.