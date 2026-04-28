El CPB forma a profesionales de Rincón de la Victoria para actuar en situaciones de máximo nivel de emergencia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga ha coordinado dos jornadas de formación específica para los mandos y fuerzas de seguridad, así como para los servicios de emergencias de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria cara a afrontar grandes catástrofes en el municipio.

Esta actividad formativa, coordinada por el director técnico del CPB, José Espinosa, y por el oficial Álvaro Bautista, ha contado con una parte teórica y otra práctica.

En cuanto a la primera, se realizó una introducción a los distintos métodos de gestión de emergencias más importantes, así como los fundamentos de la metodología SIGMA y la aplicación en los planes de emergencias. Y en la segunda jornada se trabajó de forma práctica mediante una maqueta afrontando un simulacro de nivel 3+, el máximo nivel de emergencia.

Uno de los objetivos principales de esta formación es disponer de una metodología normalizada y unificada, con un lenguaje, metodología y herramientas comunes, para coordinar y hacer más eficaz y efectiva la gestión de las emergencias en las que participen efectivos de distintos organismos o instituciones.

En las actividades desarrolladas participaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y personal sanitario del municipio, así como el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y los ediles de Protección Civil, Pepi Carnero, y de Seguridad Ciudadana, Manuel García.