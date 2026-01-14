Cuatro detenidos en tres actuaciones contra la ciberdelincuencia en Málaga

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Cártama (Málaga) han llevado a cabo tres actuaciones contra la ciberdelincuencia que se han saldado con la detención de cuatro personas implicadas en delitos de estafa, apropiación indebida y usurpación de estado civil.

En el marco de la operación 'Centinela Digital', los agentes investigaron el duplicado ilícito de una tarjeta SIM (SIM Swapping) mediante el cual los autores accedieron al correo electrónico y datos personales de una víctima.

Con esta información, contrataron créditos financieros para adquirir 9 iPhone 16 Pro Max y dos videoconsolas, valorados en 15.000 euros, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras la investigación, realizada en colaboración con el Puesto Principal de Jerez de la Frontera, fueron localizados los terminales en una tienda de compraventa en Sanlúcar de Barrameda, resultando detenida una persona y dos investigados.

En la segunda actuación, la operación 'Giemteños', se desveló un modus operandi basado en el robo de identidad para la contratación masiva de líneas telefónicas y terminales de última generación.

Los autores operaban en todo el territorio nacional, utilizando los nombres de terceras personas para obtener productos que luego vendían en el mercado de segunda mano. En el marco de esta actuación fueron detenidos dos individuos en la localidad malagueña de Marbella.

Finalmente, la tercera operación denominada 'Dumbo-Yoker' se centró en un caso de 'vishing', donde la víctima fue engañada mediante una llamada falsa de su entidad bancaria para facilitar sus claves personales y así realizar tarjetas virtuales para realizar pagos y retirar efectivo de la cuenta bancaria de la víctima.

Tras las gestiones llevadas a cabo, los investigadores consiguieron identificar al autor que fue localizado en un salón de juegos de Málaga, donde fue arrestado con 3.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles. El detenido, que contaba con múltiples órdenes de búsqueda de juzgados de toda España, ha ingresado en prisión por orden judicial.