Cuatro personas afectadas tras un incendio en la recepción de un hotel en Torremolinos (Málaga)

Incendio en la recepción de un hotel en Torremolinos (Málaga) que afectó a dos sillas de ruedas eléctricas - CPB

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas y todos los huéspedes de un hotel en Torremolinos (Málaga) han sido desalojados tras un incendio declarado en la noche de este pasado miércoles en la recepción, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los hechos han tenido lugar minutos antes de las 22,00 horas del pasado miércoles cuando varios particulares informaron al 112 de un incendio en la recepción de un hotel situado en la avenida del Lido. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

Los Bomberos extinguieron el incendio, que afectó a dos sillas de ruedas eléctricas, e indicaron que el humo causado provocó el desalojo del hotel al completo.

Fuentes policiales han confirmado al 112 que cuatro personas resultaron afectadas como consecuencia del suceso, tres por inhalación de humo y una por una lesión en un tobillo.

Los huéspedes del edificio fueron reubicados en otros hoteles de la zona, aunque no ha trascendido el número de personas que se encontraban en ese momento en el hotel afectado.