Cútar (Málaga) celebra este viernes la 'I Jornada de Gastronomía Andalusí'

Cartel I Jornada de Gastronomía Andalusí - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La 'I Jornada de Gastronomía Andalusí' que se celebrará en el municipio malagueño de Cútar este viernes ha sido presentada este martes en un acto en el que han estado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde, Javier Ruiz; la concejala de Cultura, Mari Carmen Agüera y los chefs Saluya Mazouz Sellourmi y José Manuel Marfil.

"Cútar continua trabajando en la apuesta en valor del legado andalusí. Rescatar este valiosísimo patrimonio material e inmaterial de la Axarquía es fundamental para conocer nuestras raíces, nuestra historia y nuestra cultura pero además tiene una proyección turística innegable", ha destacado Martín.

"Atrae a un turismo de calidad, interesado en la cultura, la gastronomía por vivir experiencias o por todo ello a la vez ya que Cútar crea un paquete completo para que el visitante además de disfrutar del pueblo y de su enclave, tenga mucho más que hacer", ha añadido el presidente de la institución comarcal felicitando al Ayuntamiento así como a todas instituciones, personas y empresas colaboradoras.

Martín ha aprovechado para recordar el trabajo que desde hace tres años ha emprendido el Área de Turismo de Mancomunidad para poner en valor el legado andalusí a través de dos proyectos europeos consiguiendo la creación de rutas y paquetes turísticos experienciales basados en la gastronomía, la música o el teatro.

Para el alcalde de Cútar, Francisco Ruiz, esta jornada gastronómica será "un espacio de encuentro entre historia, investigación y cocina". Según ha explicado, esta iniciativa "nace con el propósito de poner en valor la herencia culinaria de Al-Ándalus y su vigencia en la cultura gastronómica actual bajo el lema "Ciencia, memoria y cocina viva".

Así, esta jornada propone una reflexión sobre la cocina como patrimonio cultural e histórico, como vehículo de transmisión de conocimientos científicos y como expresión viva de una memoria compartida que sigue presente en los sabores, técnicas e ingredientes del sur peninsular.

El regidor ha recordado que "Cútar, conocido por su profundo vínculo con el pasado andalusí y morisco, se reafirma así como un referente en la recuperación y difusión de este legado". La jornada reunirá a historiadores, arabistas, académicos y chefs en un programa que combinará análisis histórico, divulgación científica y experiencia gastronómica.

La inauguración tendrá lugar a las 18,00 horas en el Salón multiusos de calle Saucos, con la participación del alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida, la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia, Pilar Garrido Clemente, y el arabista y coordinador científico Pedro Rojo Pérez.

A las 18,30 horas se celebrará la mesa redonda 'La cocina de Al-Ándalus: el legado que se saborea', moderada por Pilar Garrido Clemente. El encuentro reunirá a tres destacados especialistas que abordarán distintas perspectivas de la tradición culinaria andalusí y su proyección contemporánea.

El historiador Fernando Rueda García, académico de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y presidente de Gastroarte, abrirá las intervenciones con la ponencia 'La cocina andalusí según dos recetarios almohades. Algunos platos para su continuidad', en la que analizará antiguos manuscritos culinarios como fuente para la recuperación de recetas históricas.

A continuación, la chef y académica Natividad Aznar Martínez, responsable del restaurante El Ventorrillo de Murcia y miembro de la Real Academia Andaluza de Gastronomía y Vino, presentará 'Al Bustán: las huellas de Al-Ándalus en la cocina murciana', una mirada a la permanencia de esta herencia en la tradición gastronómica del sureste español.

Cerrará el bloque de ponencias Felipe Vidales, historiador del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, con la conferencia 'Somos lo que comemos (y lo que hemos dejado de comer). Un viaje de la Axarquía a Toledo a través de los complejos y contradicciones de la herencia gastronómica andalusí y morisca', una reflexión sobre las continuidades, pérdidas y reinterpretaciones del patrimonio alimentario hispano-musulmán.

A las 20,30 horas habrá un 'showcooking' en el restaurante Dar al-Yayyar bajo el título 'Comer como un sultán', concebido como homenaje al profesor Daniel Newman, uno de los mayores especialistas internacionales en gastronomía árabe medieval. A su término, a las 21,00 horas, el Restaurante Dar al-Yayyar presentará el menú-experiencia gastronómica 'Dar al-Yayyar 2.0', de la mano de los chefs Saluya Mazouz Sellourmi y José Manuel Marfil. Las reservas ya están completas.

"Vamos a presentar el menú de esta nueva temporada con diez platos elaborados con recetas recuperadas que pasan por el atún encebollado, el cuscú o el tallín", ha citado como ejemplos Marfil destacando "la importancia de rescatar la cocina tradicional par plasmar nuestras emociones remontándonos a los orígenes de nuestra gastronomía".