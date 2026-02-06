David Bisbal se une a los cabezas de cartel del Weekend Beach Festival en su único concierto en Málaga en 2026

David Bisbal estará en el Weekend Beach Festival Torre del Mar que se celebra entre el 9 y el 11 de julio. - WEEKEND BEACH FESTIVAL

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Weekend Beach Festival que se celebra en julio en el núcleo costero de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, ha anunciado que suma a sus cabezas de cartel al cantante almeriense David Bisbal, que llegará a esta cita en su único concierto en Málaga y provincia en 2026.

Desde la organización del festival señalan que si los 'weekers' ya estaban "revolucionados" con el regreso de La Pegatina, la llegada de Bisbal "eleva la temperatura al máximo". Al respecto destacan como este artista, que viene de agotar todas las entradas en sus últimas citas, ha elegido el escenario del Weekend para ofrecer su único show en tierras malagueñas. "Una oportunidad de oro para vivir en directo su energía arrolladora, sus coreografías imposibles y una colección de himnos que han marcado a varias generaciones", agregan.

Con más de 20 años de trayectoria y once Discos de Diamante, David Bisbal llevará no solo su voz a Torre del Mar, "sino la garantía de un espectáculo visual y emocional que solo un festival con el ADN del Weekend puede albergar".

Cabe recordar que el Weekend Beach Festival se va a celebrar del 9 al 11 de julio. Bisbal se une a un cartel que ya cuenta con destacadas propuestas internacionales como Myke Towers y nacionales como las de Ana Mena, La Pegatina, Morad, Alcalá Norte, Los Estanques y El Canijo de Jerez, Medina Azahara, Biznaga o Boikot.