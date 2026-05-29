Declaran culpable a 'Dinamita Montilla' por asesinar a un joven en Los Montes de Málaga en 2022

Inicio del juicio contra José J.M., conocido como 'Dinamita Montilla' por presuntamente acabar con la vida de un joven. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado por unanimidad este viernes culpable a José J., conocido como 'Dinamita Montilla' por el asesinato de un joven en los Montes de Málaga en 2022 y por robarle. Además, también le considera responsable de un delito de tenencia ilícita de armas.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha mantenido su petición de 26 años de prisión en total por los tres delitos; mientras que la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, la eleva a 31 años de cárcel. Será el magistrado-presidente de este Tribunal de Jurado el que fije la condena en la sentencia.

Según ha considerado probado el jurado, el procesado llegó a la parcela de la familia de la víctima con una escopeta y entabló una breve conversación con el joven, que había ido a coger algarrobas. Posteriormente, de nuevo "se vio sorprendido por la presencia" del acusado que "lo había seguido".

El acusado, tras asegurarse la "situación de soledad y desamparo" del joven, "de forma inesperada" le disparó con la escopeta a corta distancia, anulando cualquier posibilidad efectiva de defensa. Además, se considera probado que posteriormente le robó las pertenencias.

Este veredicto de culpabilidad se basa en todas las diligencias realizadas, sobre todo de restos biológicos para la determinación del ADN; y también en testificales. Asimismo, los jurados se han opuesto a las medidas de indulto y de revisión de condena.

El acusado negó en su declaración haber matado a este joven y haber estado en esa zona, y dijo que su imputación puede deberse a "un montaje" por ser "crítico en redes sociales contra la justicia, la monarquía, la religión y la política". "Ese es el único delito que cometí", apostilló.

Este caso sería el quinto crimen que se le achaca. 'Dinamita Montilla' fue condenado a más de 120 años de cárcel por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987. Fue puesto en libertad definitiva en diciembre de 2013, tras determinarse como tiempo máximo de cumplimiento de la pena --por acumulación-- la de 30 años.

Novedosos procedimientos en el ámbito de la Policía Científica permitieron seguir la pista de los vestigios biológicos dejados por el presunto homicida en el escenario del crimen de este joven.