Decretan prisión para tres de los detenidos en la operación en la barriada de La Trinidad de Málaga contra tiroteos

Archivo - Juzgado de guardia - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de tres de las 21 personas que han sido puestas a disposición judicial tras la operación desarrollada por la Policía Nacional en el barrio de la Trinidad de la capital.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que las 18 personas restantes han quedado en libertad provisional con la obligación apud acta de comparecer en sede judicial.

Inicialmente, en esta causa se investigan presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Los tres detenidos que han ingresado en prisión provisional han prestado declaración en sede judicial, aunque en general la mayoría de los investigados se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa será investigada por la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.

Este operativo se llevó a cabo durante toda la mañana del pasado martes, y fueron detenidas 24 personas --finalmente han sido puestas a disposición judicial 21-- de dos clanes, que habían protagonizado en los últimos meses varios tiroteos, sin daños personales, debido a un enfrentamiento por el control de la venta de droga en la zona y viviendas para luego convertirlas en puntos de venta.

En el marco de dicha operación, se realizaron 21 registros realizados --20 en el mismo barrio-- y se intervino un importante número de armas, en total 12, de ellas una, un subfusil modelo 'Scorpion', catalogada como un arma de guerra; y también dos escopetas de cañones recortados, siete pistolas y dos revolver.

Los investigadores también se incautaron de chalecos antibalas contra este tipo de armas de guerra; además de 800 gramos de hachís, entre ellos 122 en dosis dispuestas para la venta, 600 gramos de cocaína, 32 de ellos en dosis dispuestas para la venta, siete dosis de heroína y 71 gramos de marihuana en 20 dosis. También dinero en efectivo.