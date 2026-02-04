Desbordamiento del río, caminos dañados y caídas de árboles, consecuencias del temporal en Alfarnate (Málaga)

Vistas del municipio de Alfarnate (Málaga) tras el paso del temporal - AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE

ALFARNATE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Alfarnate ha informado este miércoles de diversos desperfectos en la localidad tras el paso de la borrasca Leonardo.

En concreto, según han señalado desde el Consistorio en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, hay caminos rurales dañados por las intensas lluvias, caída de pinos --afectando a la pista de pádel-- y el desbordamiento del río a su paso por la depuradora.

Así, han señalado que en los próximos días se procederá a la valoración de los daños ocasionados por el temporal "con el fin de actuar con la mayor rapidez posible".

Desde el Consistorio de Alfarnate, municipio de la zona de la Axarquía y que cuenta con unos 1.000 habitantes, han recordado que el aviso naranja continúa vigente hasta las 00.00 horas y han pedido a la ciudadanía que extreme la precaución, que siga en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia y que evite desplazamientos innecesarios.

Además, han señalado que desde la Alcaldía se mantiene contacto permanente con Emergencias de Andalucía y con los guardas fluviales, realizando un seguimiento continuo del estado de los cauces que atraviesan el municipio.