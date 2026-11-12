Detenidas ocho personas por robar en Mijas (Málaga) el interior de vehículos estacionados

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas (Málaga) han detenido a ocho personas como supuestas autoras de 12 robos con fuerza cometidos en la localidad malagueña de Mijas.

La investigación, enmarcada en los planes estratégicos para la prevención de la delincuencia, se inició tras detectar, desde el pasado mes de mayo, un incremento inusual de denuncias por robos en el interior de vehículos estacionados en la localidad de Mijas.

Los autores actuaban con gran rapidez, según han señalado desde la Guardia Civil en un comunicado. Tras localizar objetos visibles desde el exterior de valor económico, fracturaban los cristales de las ventanillas utilizando objetos contundentes o fragmentos de bujías para minimizar el ruido, logrando huir del lugar en pocos segundos con el botín.

El análisis detallado de los hechos y la colaboración ciudadana permitieron a los investigadores identificar el modus operandi utilizado por los autores, acotando el perfil de los sospechosos.

Tras establecer numerosos dispositivos de vigilancia discreta en zonas de aparcamientos donde se habían cometido estos ilícitos, los agentes interceptaron a los supuestos autores, que fueron detenidos por la supuesta comisión de 12 delitos de robo con fuerza en las cosas. Los ocho detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.