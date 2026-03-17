Detenido en Estepona (Málaga) el autor de siete robos con fuerza en estaciones de servicio

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Estepona (Málaga) a un hombre, de 52 años, presunto autor de siete robos en estaciones de servicio.

El responsable colisionaba un vehículo contra las máquinas de aire comprimido con el objetivo de fracturar el cajón de recaudación para sustraer el efectivo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Al parecer, este era el modus operandi repetido en cada uno de los robos, además, aprovechaba estos actos delictivos para forzar la puerta de acceso a la trastienda de las distintas estaciones de servicios y sustraer los efectos de valor que pudiera encontrar en las mismas.

La Policía ha destacado, además de los robos con fuerza cometidos, los cuantiosos daños que provocaba, tanto en las máquinas de aire como en las fachadas de los locales.

Por parte de los investigadores incardinados en el grupo de UDEV patrimonio de la Comisaría Local de Estepona se iniciaron las averiguaciones para dar con el autor de tales hechos, comprobando mediante las cámaras que el vehículo usado en los delitos era siempre el mismo.

Así, en días posteriores a uno de los hechos perpetrados, los agentes inmersos en la investigación escucharon por la emisora del CIMACC que el usuario del vehículo --sobre el que recaían todas las pesquisas por los robos en las estaciones de servicio--, había salido huyendo de un supermercado de Estepona tras hurtar varios efectos.

Para dar con su paradero se inició un seguimiento por parte de los agentes, logrando localizar el automóvil estacionado. Para localizar a su conductor los agentes establecieron el dispositivo pertinente de vigilancia que culminó con la detención del hombre, de 52 años, por su implicación en estos robos con fuerza en estaciones de servicio de Estepona.