Detenido un joven por conducción temeraria tras una persecución desde Málaga capital hasta Benalmádena

Archivo - Agentes y vehículos de la Policía Local de Málaga en una imagen de archivo. - ÁREA DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Málaga, con la colaboración de agentes de la Policía Local de Benalmádena, han detenido a un conductor de 19 años de edad como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta, al poner en concreto peligro a otras personas.

Según el relato policial difundido en una nota informativa, los hechos tuvieron lugar sobre las 00.45 horas de la noche de la madrugada del viernes al sábado 7 de febrero en la zona de la ampliación del campus universitario de Teatinos, donde se encontraba una dotación del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) en servicio preventivo debido a que se habían concentrado en la zona vehículos tipo tuning.

En un momento dado, el conductor realizó con el vehículo que conducía, en el que viajaba acompañado de otras tres personas, una maniobra de derrape ante los agentes, a los que además insultó, mientras el copiloto lo acompañaba haciéndoles un gesto ofensivo a través de la ventanilla.

Ante tal infracción y desconsideraciones, los policías locales activaron las señales acústicas y luminosas del vehículo policial, a lo que el individuo respondió dándose a la fuga y desobedeciendo las indicaciones de alto de los agentes, que comenzaron a seguirlo por la calle Arquitecto Francisco Peñalosa, continuando por avenida Dolores Rodríguez Aragón.

EN SENTIDO CONTRARIO EN UNA GLORIETA Y A 180 KM/H POR LA A-7

Desde allí, el individuo tomó una glorieta en sentido contrario al estipulado, a lo que se añadía que en la misma había una treintena de personas congregadas con motivo de la concentración tuning, obligando a algunas de ellas a tener que apartarse con brusquedad para evitar ser atropellados, poniéndolos en grave peligro al perder momentáneamente el control del vehículo, además de provocar que varios conductores que circulaban correctamente tuvieran que apartarse o detener la marcha ante las maniobras de zigzag que realizaba.

Acto seguido, continuó la huida por la autovía A-357 en dirección Cártama, hasta tomar el ramal de salida a la A-7 en dirección Torremolinos, donde llegó a adelantar a dos vehículos invadiendo el arcén, motivando que estos tuvieran que apartarse hacia el arcén izquierdo, ya que se trata de un carril habilitado únicamente para el paso de un vehículo.

Para esos momentos ya se habían unido a la persecución otras dos dotaciones de policías locales, dándose aviso a través de la Sala 092 de la Policía Local de Málaga a las jefaturas de policía de los municipios limítrofes para que tuviesen conocimiento de la misma.

En la autovía A-7, el conductor aumentó la velocidad y llegó a circular a más de 180 kilómetros por hora, lo que no permitió a los agentes alcanzarlo, si bien no llegaron a perderlo de vista y comprobaron que continuaba zigzagueando hasta tomar la salida 222 hacía Benalmádena, tras lo que continuó por avenida del Cosmos, donde en una glorieta había un vehículo de la Policía Local de Benalmádena cerrándole el paso, lo que le obligó a disminuir la velocidad, momento en el que una de las patrullas de la Policía Local de Málaga que lo perseguía logró interceptarlo cortándole la trayectoria.

Ante los hechos, los agentes detuvieron al conductor, así como a identificar a las otras tres personas ocupantes del vehículo, tratándose de un varón, el copiloto, de 20 años de edad, y dos mujeres de 19 y 23 años, respectivamente.

Los policías locales llevaron a cabo gestiones para contactar con los familiares de los ocupantes, que se acercaron hasta el lugar haciéndose cargo de los mismos.

En cuanto al coche, fue trasladado hasta el depósito municipal de vehículos de Benalmádena, donde quedó a disposición de su propietario. Además de los hechos delictivos, el conductor fue denunciado administrativamente por la maniobra de derrape realizada, así como, junto con el copiloto, ante Subdelegación de Gobierno por falta de respeto y consideración a agentes de la autoridad.