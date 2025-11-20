Detenido en Málaga el herido por arma de fuego en una pierna tras apuntar la investigación a un disparo accidental

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a la persona que este pasado miércoles resultó herida en una pierna por arma de fuego por un delito de tenencia ilicita de armas, después de que las pesquisas hayan llevado a los investigadores a determinar que se trata de un disparo accidental.

La investigación sigue abierta, según han confirmado desde la Policía Nacional. Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles sobre las 16.00 horas en una zona del aparcamiento de caravanas de la zona Oeste en Málaga capital.

El sistema Emergencias 112 recibió en torno a las 16.00 horas llamadas que alertaban de un hombre herido por un disparo en el entorno de un parking de caravanas próximo a un centro comercial. El 112 avisó a la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios.

El hombre, de 58 años, resultó herido en una pierna y tras su alta hospitalaria se encuentra bajo custodia policial en la Comisaría Provincial de Málaga.