Detenido el presunto autor de un tiroteo en el barrio de La Dehesa, en Ronda (Málaga)

Detención del presunto autor de un tiroteo en el barrio de La Dehesa, en Ronda (Málaga). - POLICÍA NACIONAL

RONDA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) al presunto autor del tiroteo acontecido el pasado 17 de marzo en el barrio de La Dehesa. En dicho altercado, el sospechoso, de 41 años, efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en un vehículo y otro en la puerta de un domicilio, sin que hubiera que lamentar daños personales.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, al investigado se le atribuye un delito de tenencia ilícita de armas. La tarde del 17 de marzo, un aviso al 091 alertaba de un incidente con uso de armas de fuego, en el barrio rondeño de La Dehesa. Los testigos informaban, al menos, de dos detonaciones en la vía pública.

En la inspección ocular, realizada por agentes del Grupo Operativo Local --en funciones de Policía Judicial--, en unión a especialistas de Policía Científica, se hallaron vestigios balísticos en la zona donde se produjo el incidente. Según han detallado los agentes, un proyectil había alcanzado un vehículo estacionado en la calle, y otro disparo impactó en la puerta de un domicilio.

Desde un inicio se estableció un dispositivo con efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ronda, apoyados por la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- desplazada 24 horas al día. El objetivo fue preservar el orden público en la zona y evitar nuevos incidentes.

El operativo, tendente al esclarecimiento de los hechos, condujo a la identificación y detención del autor de los disparos. La investigación, que no se da aún por concluida, apunta a que el sospechoso efectuó varios disparos movido por desavenencias en el vecindario.