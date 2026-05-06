Detienen a una septuagenaria por vender drogas desde la vivienda familiar en Vélez-Málaga

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en el puerto de Vélez-Málaga. - CNP - Archivo

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga a una mujer septuagenaria presuntamente dedicada a la venta de drogas en dicho municipio, ya que supuestamente realizaba las transacciones en la vivienda donde residía junto a su familia.

En el operativo, desarrollado por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Vélez Málaga, han resultado detenidas en total tres personas, como son la principal investigada y dos familiares --hija y nieto--, y se ha desmantelado un punto de venta de cocaína, han informado desde la Comisaría provincial.

Según han precisado en una nota, los agentes centraron sus investigaciones en constatar cómo una mujer de avanzada edad estaría dedicándose, "de manera habitual y continuada", a la venta directa de sustancias estupefacientes, en su propio domicilio, donde los clientes acudían para adquirir las dosis.

Así, se establecieron dispositivos de vigilancia sobre el punto de venta, comprobándose el constante trasiego de personas que, por apenas unos minutos, permanecían dentro del inmueble para posteriormente abandonarlo de forma apresurada.

De estos operativos de control, los investigadores obtuvieron la certeza de lo que sucedía en el interior de la casa, con la aprehensión de droga a varios compradores. A continuación, tuvo lugar el y registro en el domicilio de la investigada, interviniéndose 32,8 gramos de cocaína distribuidos en dosis para la venta al menudeo, balanzas de precisión, tijeras y recortes de plástico para el envasado de la sustancia, ordenador, móviles y patinetes eléctricos; así como 2.885 euros en efectivo.

La investigación ha dado lugar a la detención de la principal investigada y de dos personas más, que convivían con aquella, --hija y nieto--; y que serían presuntamente conniventes con el negocio ilícito, quedando finalmente desmantelado el punto activo de venta de droga.