La Diputación financia con 896.000 euros un nuevo tramo de la Senda Litoral en Torrox (Málaga)

Nuevo tramo de la Senda Litoral en Torrox - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORROX (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga financia con 896.222,76 euros un nuevo tramo de la Senda Litoral en Torrox (Málaga), en un trazado de un kilómetro, entre la urbanización Jardines del Mar y Barranco del Agua. El proyecto contempla acondicionar un sendero peatonal de dos metros de ancho en la mayoría de su recorrido entre la antigua carretera nacional N-340 y la playa.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha explicado que se ha aprobado la concesión de una subvención por el mencionado importe al Ayuntamiento de Torrox para que pueda proceder a la contratación de las obras.

Salado ha recalcado la apuesta de la institución provincial por impulsar los tramos de Senda Litoral que aún están pendientes en la provincia, y para ello se trabaja al unísono con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, para poder poner en marcha nuevas actuaciones y seguir avanzando en la ejecución de la Senda Litoral, que se sitúa en el 90%.

Al tiempo, ha subrayado que todos los proyectos que se llevan a cabo no solo favorecen poder recorrer peatonalmente toda la línea de costa de manera accesible, sino que también están contribuyendo a la ordenación del territorio y la protección de las zonas ambientales de la franja costera, evitando, por ejemplo, la invasión de vehículos a motor.

El presidente provincial también ha destacado que las actuaciones de la Senda Litoral "ayudan a incrementar el atractivo turístico de los municipios costeros, lo que supone un impulso para la economía local".

El proyecto, redactado por personal técnico de Turismo y Planificación Costa del Sol, recoge que las obras afectarán a un tramo de 1.060 metros, con una superficie de actuación de 3.506 metros cuadrados y un plazo de ejecución de casi cuatro meses.

Entre el sendero --con pavimento de madera-- y la antigua carretera N-340 se proyecta una zona adyacente de hormigón de anchura variable. Al borde de esta zona, se colocarán barreras de seguridad mixtas de acero y madera.

En las zonas de acceso rodado se actuará con un pavimento de hormigón y se respetarán los accesos privados rodados y peatonales existentes. También se respetarán los accesos públicos existentes en la actualidad a la playa, tanto peatonales como de salida de vehículos autorizados.

Además, en dos puntos concretos se realizarán dos pequeños pasos elevados sobre drenajes existentes y en otra zona será necesario hacer un muro de bloques de hormigón.

OTRAS ACTUACIONES EN TORROX

En total, la Diputación de Málaga ha financiado con 3,9 millones de euros seis proyectos de la Senda Litoral en Torrox. El más importante es el del proyecto de pasarela peatonal sobre el río Torrox y acondicionamiento de espacios colindantes, para el que la Diputación ha aportado 2,1 millones de euros. El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente ese proyecto.

La pasarela de madera tendrá una longitud de 165 metros, con un ancho de tres metros, y contará con barandillas de madera en las zonas donde exista riesgo de caída. La actuación también contempla actuar sobre otros cien metros de acceso, integrando la estructura con el entorno natural.