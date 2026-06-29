Diputación impulsa uso de la biomasa en la Sierra de las Nieves con un centro de tratamiento de restos forestales

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, inaugura el centro de tratamiento de Biomasa en Yunquera - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la utilización de la biomasa con la puesta en marcha en Yunquera (Málaga) de un centro para el acopio y el tratamiento de los restos forestales de bosques y montes.

Estas instalaciones se incluyen dentro del proyecto europeo Bio+a Málaga y han supuesto una inversión de dos millones de euros, de los que 825.500 euros se cofinancian con fondos Next Generation EU a través de la Fundación Biodiversidad.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha inaugurado este lunes este centro junto al alcalde de Yunquera, José María Rodríguez; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez, y alcaldes y representantes municipales de otros pueblos de la Sierra de las Nieves.

Salado ha destacado que el centro "supone un paso muy importante en la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en la provincia, especialmente en un territorio de tanto valor ambiental como el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves". Además, ha incidido en que "representa un impulso a la economía circular, ya que servirá para generar nuevos empleos".

"En este caso, contamos con unas instalaciones adecuadas para el tratamiento de restos forestales, convirtiéndolos en astillas, que podrán usarse en las calderas de biomasa que hemos implantado en todos los municipios de la Sierra de las Nieves como sistema de calefacción en edificios públicos", ha señalado. A su vez, el centro será un espacio de referencia para la formación y la investigación sobre silvicultura y específicamente sobre biomasa.

El presidente de la Diputación ha recalcado que el uso de la biomasa es muy importante por diversos motivos. Por un lado, sustituye al diésel o la electricidad y, gracias a eso, se reducen las emisiones de dióxido de carbono y disminuye de forma considerable la factura energética de los ayuntamientos.

También el aprovechamiento de los restos forestales permite sanear el monte, utilizar desbroces y prevenir incendios. En este sentido, solo en el entorno de la Sierra de las Nieves existen unas 33.000 hectáreas de montes públicos que requieren tratamientos silvícolas.

Los primeros restos forestales con que cuenta el centro, que se encuentran en fase de secado, proceden de las 562 toneladas de madera que se extrajeron el año pasado de montes públicos de El Burgo y Yunquera.

INVERSIONES EN BIOMASA

Por otro lado, Salado ha subrayado que la Diputación de Málaga ha apostado de manera decisiva por el uso de la biomasa forestal desde 2019, cuando se inició en Yunquera una experiencia piloto de instalación de calderas de biomasa para uso térmico de edificios públicos.

Desde entonces, se han extendido estas redes de calor a todos los municipios de la Sierra de las Nieves para colegios, guarderías, bibliotecas, centros de mayores y otras dependencias municipales, invirtiendo en total 6,2 millones de euros en las calderas, que sumados a los dos millones de este centro alcanzan 8,2 millones de euros solo en esta comarca.

Y ha anunciado que empezarán a implantarse calderas de biomasa también en municipios del Valle del Genal y del Valle del Guadiaro, con una inversión de otros nueve millones de euros.

CENTRO

El centro de tratamiento de biomasa de Yunquera se ha realizado en una parcela de 19.786 metros cuadrados, en la que se ha actuado sobre una superficie de 6.564,87 metros cuadrados. Se ha levantado en dos niveles, separando la zona de acopio y operaciones de la parte dedicada a oficinas y a aula formativa.

Cuenta con un patio de operaciones en el que existen dos zonas de acopio de madera del monte, diferenciando la procedente del parque nacional de la de otras maderas, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados por zona.

Dentro del patio de operaciones se encuentran los locales técnicos necesarios, la báscula de pesado de los camiones de transporte a su llegada y salida, así como, la nave para almacenamiento de la astilla seca y preparada para su transporte.

La biomasa a transformar se corresponde con los tratamientos silvícolas tales como talas, podas y clareos. El centro se ha dimensionado para poder procesar unas 2.600 toneladas de madera al 30% de humedad en base húmeda. Y la cantidad prevista de producción anual de astilla podrá ser de entre 1.500 y 2.500 toneladas al año.