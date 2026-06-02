La Diputación inaugura una exposición inédita sobre Joselito, que tomó la alternativa en La Malagueta hace 40 años

Exposición inédita sobre Joselito inaugurada por la Diputación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta acoge hasta el próximo 2 de julio una exposición inédita sobre José Miguel Arroyo 'Joselito', una de las grandes figuras del toreo que tomó la alternativa en el coso malagueño hace 40 años.

En la presentación de la muestra han participado Francisco Salado, presidente de la Diputación; Pedro Gracia, representante de Toroshopping y del Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT); Juan Carlos Estrada, comisario de la exposición junto a Alfonso López, y el propio Joselito, que ha estado acompañado por su familia y por Curro Vázquez.

'Maestro. Joselito 1986-2026' cuenta con objetos personales del torero que ya forman parte de la historia de la tauromaquia, como los vestidos de torear que usó en su alternativa, en su confirmación o el día de su retirada, entre otros.

También hay cabezas de toros, trofeos que ganó en Málaga como el estoque de plata 'Antonio Ordóñez' o el capote de paseo de la Virgen de la Victoria, fotos, las medallas de las Bellas Artes y de la Comunidad de Madrid, algunas pinturas y recuerdos de todo tipo que ayudan a entender su legado.

Salado ha agradecido la presencia del maestro y su generosidad para hacer posible esta muestra, que se enmarca en los actos conmemorativos del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, que se construyó en 1876.

Además, ha afirmado que "Joselito es mucho más que un torero; su forma de entender la tauromaquia, la fiesta nacional, lo convirtió en leyenda, y ha dejado una indudable huella en otros muchos matadores que han llegado después".

"Málaga es mi plaza", ha asegurado Joselito, quien ha mostrado su admiración a Curro Vázquez, "un referente", y ha agradecido el apoyo constante de su familia y de sus amigos.

Joselito tomó la alternativa en Málaga el 20 abril de 1986, Domingo de Resurrección, en una corrida con toros de Carlos Núñez, con Dámaso González como padrino y Juan Mora como testigo. "Le cortó una oreja a 'Correvías' y el resto ya es historia de la tauromaquia", ha rememorado el presidente de la Diputación.

La exposición estará abierta al público durante las dos primeras semanas y después para los visitantes del CEIT. Además, esta martes se celebra un encuentro en la plaza de las escuelas taurinas de la provincia con el maestro Joselito.

Salado ha recordado que, también dentro de la programación del 150 aniversario del coso, el próximo 14 de junio se celebrará en La Malagueta la final del Circuito de Novilladas de Andalucía, festejo que contará con dos novedades: el estreno de la guarnicionería propia de la plaza con los dos tiros de mulillas que se presentaron la semana pasada, con los colores de la ciudad y de la provincia; y un nuevo pasodoble que se ha encargado al compositor malagueño José Antonio Molero.