Diputación invierte 4,2 millones de euros en arreglo de 14 carreteras de la Serranía de Ronda afectadas por temporales

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, visita las obras de emergencia que se realizan en la carretera MA-8306, de acceso a Benalauría, afectada por los temporales - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga invierte 4,2 millones de euros en la realización de obras de emergencia en 14 carreteras de la Serranía de Ronda para paliar los desperfectos ocasionados por las borrascas del mes de febrero.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado hoy dos de las actuaciones que se llevan a cabo en esa comarca, en concreto en la MA-8303, de acceso a Benarrabá, y en la MA-8306, de acceso a Benalauría.

Atencia ha explicado que, en todo el ámbito provincial, se está trabajando en 36 carreteras con un desembolso global inicial de seis millones de euros, aunque ha matizado que con toda seguridad esa cifra se verá incrementada porque hay daños aún pendientes de valorar con exactitud hasta que se deseque el terreno.

La diputada ha incidido en que las borrascas de febrero afectaron especialmente a vías de la Serranía de Ronda, en la que se concentran los daños más importantes.

Además, ha indicado que a excepción de las carreteras MA-7402, de acceso a Acinipo; MA-8405, en Los Villalones, y MA-8406, en Venta de la Leche (Ronda), se ha restituido el tráfico en la totalidad de la red, aunque el acceso a Benalauría está prohibido para vehículos pesados.

Las vías afectadas por obras en la comarca son las siguientes: MA-7300 (de Igualeja a Pujerra), MA-7302 (de Alpandeire a Faraján), MA-7402 (acceso a Acinipo), MA-8301 (de Estepona a Jubrique), MA-8302 (acceso a Genalguacil desde la MA-8301), MA-8303 (de A-369 a Benarrabá), MA-8306 (de la A-369 a Benalauría), MA-8307 (de A-369 a MA-8401), MA-8401 (de Benaoján a Cortes de la Frontera), MA-8405 (de MA-7402 a Cortijo Los Villalones), MA-8406 (de MA-7402 a Venta de la Leche), MA-8407 (de MA-8405 a Montecorto) y MA-9300 (de A-405 a El Colmenar).

De igual modo, dentro del reparto geográfico de la red provincial de carreteras, se incluye en esta zona de la Serranía la MA-8300 (de A-7 a Casares), que también está en obras.

ACTUACIONES

Nieves Atencia ha apuntado que la mayoría de las actuaciones consisten en la retirada de desprendimientos de la calzada, la restitución de cunetas así como la reposición de la plataforma mediante ejecución de muros de escollera, o bien mediante ejecución de cimentación profunda (micropilotes) en el caso de deslizamiento de mayor profundidad, como es el caso de la carretera de acceso a El Colmenar (MA-9300) o la de acceso a Cortes de la Frontera (MA-8401).

La diputada de Fomento e Infraestructuras ha anunciado que la única obra que estaba pendiente de inicio era la de la carretera de acceso a Acinipo, que ya tiene vía libre para empezar una vez que se ha contratado un servicio de control arqueológico de movimiento de tierras en esa vía, dado que afecta a un Bien de Interés Cultural.

Respecto a las obras que se realizan en la MA-8303, de acceso a Benarrabá, se ha producido un deslizamiento que ha provocado la rotura de la plataforma en varios puntos del trazado. En este caso se está reconstruyendo la misma mediante la ejecución de muros de escollera.

Asimismo, en la carretera la MA-8306, de acceso a Benalauría, se ejecuta una obra de gran magnitud ya que se ha deslizado parte de la plataforma, que hay que reconstruir. En esta carretera, además se han movilizado los taludes de desmonte, lo que obligará a su estabilización mediante la ejecución de muros de contención a base escollera.