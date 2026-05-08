La Diputación de Málaga abre plazo de la convocatoria de ayudas para adecuación de viviendas, dotada con 300.000 euros

Diputación abre el plazo de la convocatoria de ayudas para adecuación de viviendas, dotada con 300.000 euros - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abre el plazo de la convocatoria de solicitud de ayudas para la adecuación funcional de viviendas de personas discapacitadas --con un grado igual o superior al 33%-- o mayores de 65 años residentes en municipios menores de 20.000 habitantes, que está dotada con 300.000 euros.

La presentación de solicitudes puede realizarse desde este sábado hasta el 8 de junio. Así, este viernes se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, destinada a sufragar gastos para cubrir necesidades específicas de movilidad con la finalidad de garantizar a esas personas la máxima integración familiar y social, su normal desenvolvimiento y la mejora de su calidad de vida. Y en ella se recogen los requisitos, entre ellos los económicos, que deben cumplir las personas solicitantes.

Serán subvencionables los gastos derivados de la licencia de obras y tributos asociados a estas; y en el cuarto de baño, los cambios de las bañeras por platos de ducha, así como la instalación de suelo antideslizante, colocación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios y grifería.

Además, se incluyen los gastos en la instalación de pasamanos en pasillos; las mejoras en la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica, gas y fontanería a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante; la adecuación del ancho de puertas y la eliminación de barreras arquitectónicas; la reforma y adaptación de la cocina, al igual que cualquier otra obra cuya realización justifique una adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona solicitante.

La cuantía máxima a conceder a las personas beneficiarias de la subvención no podrá ser superior a 4.000 euros por gasto subvencionable, ha indicado la Diputación en un comunicado.

En la convocatoria se especifica que, en ningún caso, serán objeto de subvención las obras de nueva construcción ni actuaciones que impliquen la rehabilitación integral de la vivienda. Tampoco serán subvencionables aquellas que afecten a elementos decorativos u ornamentales, ni la adquisición, en exclusiva, de materiales de construcción para la realización de la obra subvencionada.

La percepción de esta ayuda será compatible con otras similares concedidas por el Estado, por la Junta de Andalucía o por otras administraciones para la misma finalidad a excepción de las concedidas por esta Diputación. Esta ayuda tampoco podrá solicitarse si la vivienda hubiera sido reformada con cargo a una convocatoria inmediatamente anterior de la Diputación de Málaga.