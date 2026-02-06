Diputación de Málaga actúa en 30 carreteras afectadas por el temporal que ha generado 120 actuaciones de bomberos

El presidente, Francisco Salado, visita algunos de los municipios de la Serranía de Ronda donde la borrasca 'Leonardo' ha resultado más dañina - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado algunos de los municipios de la Serranía de Ronda que están resultando más dañados como consecuencia del fuerte temporal de lluvia y viento que comenzó el pasado martes por la noche y que ha afectado a buena parte de la provincia.

Salado ha visitado por la mañana los términos municipales de Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Benalauría y Cartajima, acompañado por los alcaldes Francisco Javier Lobo, José Antonio Zurera, Cristóbal Díaz e Isabel María Jiménez, respectivamente. Y por la tarde se ha desplazado a Gaucín, con el alcalde, Pedro Godino, y a Casares (núcleo poblacional de El Secadero), junto al regidor, Juan Luis Villalón.

El presidente ha explicado que la institución provincial trabaja a marchas forzadas para reparar las carreteras afectadas lo antes posible, de modo que se pueda circular con seguridad, y está ya trabajando para evaluar los daños que se han producido.

"Estamos viendo con los alcaldes cuáles son los desperfectos más urgentes en cada municipio, con una visión comarcal y priorizando la seguridad y movilidad de los vecinos", ha señalado Salado, quien ha asegurado que "actuaremos con la mayor diligencia posible para que esta zona vuelva a la normalidad cuanto antes", ha dicho Salado.

La borrasca 'Leonardo' se ha cobrado la vida de una mujer, que cayó el miércoles al río Turvilla en Sayalonga y cuyo cuerpo ha sido encontrado este viernes. Además, ha afectado a una treintena de carreteras de la red provincial y ha generado 120 actuaciones por parte del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga.

Esta viernes por la mañana, efectivos del CPB, apoyados por maquinaria y equipos de conservación de la Junta de Andalucía y en coordinación con el Ayuntamiento, han conseguido abrir paso y acceder por carretera a El Secadero, núcleo de población de la localidad de Casares, que se encontraba incomunicado tras los desperfectos producidos por el temporal en la A-2102, en torno al km 3.

CARRETERAS

En cuanto a las carreteras que se han visto afectadas estos días, los servicios de conservación de la Diputación han realizado numerosas actuaciones en un total de ocho carreteras de la Serranía de Ronda, cinco en la comarca de Antequera, dos en el Guadalhorce y catorce en la Axarquía (en esta última zona, los desperfectos más importantes se produjeron en la jornada del miércoles).

De este modo, en la Serranía se ha actuado en la MA-7402, subida a Acinipo, por un deslizamiento que ha afectado a la plataforma; la MA-8306, en Benalauría, por desprendimientos (cortada al tráfico); la MA-8302, a Genalguacil, por desprendimientos y desbordamiento de un arroyo; la MA-8301, de Estepona a Jubrique, por caída de árboles deslizamiento de tierras; la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, que sigue cortada por desprendimientos; la MA-8307, en Jimera de Líbar, por deslizamiento de tierras y desprendimientos; la MA-9300, a El Colmenar, por afección a la plataforma de la carretera debido a un deslizamiento de tierras; y la MA-7401, a Benaoján, por agua atravesando la calzada.

En toda la red, no obstante, se han registrado estos días multitud de árboles caídos y desprendimientos de tierras y piedras que van retirando los servicios de conservación de carreteras de la Diputación.

En la zona de Antequera, las carreteras más dañadas han sido la MA-6401, de la A-367 a Cañete la Real, con zonas inundadas y hundimientos de plataforma; la MA-6406, en Almargen, por desbordamiento de un arroyo en el PK 1+700; la MA-4100, en Villanueva del Trabuco (PK 3+500), por la crecida del Guadalhorce; la MA-6412, de Alameda a Corcoya (Sevilla), por balsas de agua; y en la entrada a Campillos por la carretera MA-6404 (Campillos-Teba), en el PK 8+800.

En el Valle del Guadalhorce, el temporal ha afectado a la MA-5402, desde la MA-5401 a Ardales, por rotura de plataforma, y la MA-3401, a la altura del Vado del Álamo, en Álora, por balsa de agua.

En la comarca de la Axarquía se han visto afectadas las siguientes carreteras por desprendimientos de tierras y piedras en calzada: MA-3104, de MA-3111 a La Breña; MA-3106, de Cútar a El Borge; ?MA-3109, de El Borge a Almáchar; MA-3110, Olías a Totalán; MA-3111, de Olías a MA-3105; MA-3112, de MA-3109 a MA-3116; MA-3114, de Moclinejo a Almáchar; MA-3117, de MA-3119 a El Valdés; MA-3203, de N-340 a Cajiz; MA-4104, de A-7205 a Alcaucín; MA-4110, de Corumbela a Daimalos; MA-4111, de Vélez-Málaga a Arenas; y MA-6102, de N-340 a Río de la Miel. Y este mismo viernes se ha producido un deslizamiento en la calzada de la MA-3102 (Colmenar), aunque ya se han realizado tareas de reparación y la vía está abierta al tráfico.

Los equipos de conservación de carreteras de la Diputación han ido atendiendo cada una de estas incidencias y siguen trabajando para solventar los problemas que se siguen sucediendo.

MÁS DE 100 ACTUACIONES DE BOMBEROS DEL CPB

En cuanto al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga, que puso en marcha un operativo especial a partir del martes a las 21 horas, ha realizado desde entonces un total de 120 actuaciones en toda la provincia como consecuencia del temporal.

Ronda, con 31, ha sido el municipio donde se han producido más intervenciones, seguido de Torremolinos (13), Estepona (11), Antequera (ocho), Casares (ocho) y Vélez-Málaga (siete). La mayoría de las actuaciones han estado relacionadas con derrumbamientos y caídas de elementos, inundaciones, problemas eléctricos, retirada de obstáculos en la vía, tareas de rescate y salvamento, accidentes de tráfico e incendios.