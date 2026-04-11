La Diputación de Málaga adjudica por 954.000 euros obras de mejora en dos carreteras de la Axarquía

La Diputación adjudica por 954.000 euros obras de mejora en dos carreteras de la Axarquía - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Diputación de Málaga ha aprobado en su reunión de esta semana la adjudicación de obras de mejora en dos carreteras de la Axarquía por un importe total de 954.772,20 euros.

En concreto, se trata de actuaciones que se llevarán a cabo en la carretera MA-3113, en el núcleo rural de Triana, en Vélez-Málaga, y en la MA-3108, que une las localidades de Benamargosa y Cútar, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Por un lado, se ha adjudicado a la empresa Peninsular de Contratas, SA por 614.305,41 euros la ejecución del proyecto de infraestructuras de drenaje en la carretera MA-3113, de la A-356 a Benamargosa, a su paso por Triana. El plazo de ejecución de las obras es de cinco meses.

El proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, contempla actuar en los cauces de los arroyos de la Moneda, Cañada de la Carraca y Cañada de los Estudiantes para eliminar el problema de inundación que sufre la carretera cada vez que llueve, dejando totalmente cortada la vía incluso con precipitaciones de poca intensidad.

En el caso del arroyo de La Moneda, se elevará la rasante de la vía y se instalará un marco de hormigón prefabricado para facilitar el tránsito del agua por debajo de la carretera. Además, al norte de la MA-3113 se ejecutará el soterramiento del encauzamiento del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón.

Asimismo, obras similares se realizarán en el arroyo de Cañada de la Carraca, donde se instalará un marco prefabricado de hormigón para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón.

Por último, se actuará en la Cañada de Los Estudiantes, donde actualmente tampoco existe ninguna infraestructura de pluviales que evacúe el caudal que accede a la carretera a través de la calle Estudiantes. La obra proyectada consiste en la construcción de un tubo de hormigón y de varios absorbedores.

Por otra parte, la junta de gobierno de la Diputación de Málaga ha adjudicado a la empresa Sedinfra, SA por 340.466,79 euros el contrato de la obra de adecuación de cunetas y barreras en la carretera MA-3108, de Benamargosa a Cútar, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto, también redactado por el servicio de Vías y Obras de la institución provincial, incluye el hormigonado de tramos terrizos de cunetas en un total de 2,4 kilómetros para facilitar el tránsito de vehículos en ambos sentidos, ya que se trata de una vía con calzada cuyo ancho medio es de 6,15 metros. Igualmente, se subirá la altura de las barreras metálicas de seguridad en unos tres kilómetros del trazado de la carretera.